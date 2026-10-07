rbc.ua
UA | RU
Середа, 07 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Історичне "золото" України: Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 07 жовтня 2026 · 22:45

Історичне "золото" України: Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби

Українка вперше в історії дисципліни виграла світову першість в індивідуальному заліку
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Історичне "золото" України: Олександра Ілюхіна стала чемпіонкою світу з практичної стрільби
Олександра Іллюхіна (Фото: alexiliukhina, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Олександра Ілюхіна здобула золоту медаль чемпіонату світу з практичної стрільби з рушниці (IPSC Shotgun World Shoot 2026). Українка перемогла у категорії Lady дивізіону Standard на турнірі в грецькому Корінфі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram Олександри Ілюхіної.

Ілюхіна встановила історичне досягнення

На світовій першості в Корінфі змагалися 850 спортсменів із 44 країн світу. Ілюхіна за підсумками турніру посіла перше місце серед жінок у своєму дивізіоні. Українка випередила представниць Швеції та Італії, які відповідно здобули срібну та бронзову медалі.

Перемога Ілюхіної стала історичною для України. Вона стала першою українською спортсменкою, яка виграла чемпіонат світу з практичної стрільби з рушниці в індивідуальному заліку.

Емоції чемпіонки

Після перемоги Ілюхіна поділилася емоціями у соцмережах та наголосила на історичності свого результату.

"Вперше за 50-ти річну історію нашого спорту гімн України лунає з п'єдесталу чемпіонату світу в індивідуальному заліку з практичної стрільби з рушниці. Неймовірно рада, що мені це вдалося", – написала чемпіонка світу.

Раніше ми повідомляли, що Володимир Зеленський нагородив відомого українського фехтувальника орденом "За заслуги".

Теги: Спортсмени Чемпіонат світу
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Вчетверте в кар'єрі: Світоліна із розгромом вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Пекіні Вчетверте в кар'єрі: Світоліна із розгромом вийшла до чвертьфіналу WTA 1000 у Пекіні Обійшли росіяни: Україна втратила три позиції у рейтингу ФІФА Обійшли росіяни: Україна втратила три позиції у рейтингу ФІФА 25 трофеїв за 18 сезонів: екс-зірка "Барселони" оголосив про завершення кар'єри 25 трофеїв за 18 сезонів: екс-зірка "Барселони" оголосив про завершення кар'єри
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор