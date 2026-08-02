"Это 79": Арнольд Шварценеггер поразил формой в спортзале в день рождения

Голливудский актер, бодибилдер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер отметил свой 79-й день рождения в привычной для себя форме. Звезда "Терминатора" похвасталась стальными бицепсами во время силовой тренировки.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на личный Instagram легенды .

Тренировки вместо празднования

Легенда мирового бодибилдинга обнародовала кадры, сделанные во время тренировки в Лос-Анджелесе. На видео 79-летний Шварценеггер зафиксирован при выполнении упражнений на бицепс.

"Это 79", - лаконично подписал публикацию "Железный Арни".

Новый амбициозный проект

Кроме демонстрации впечатляющей физической формы, актер поделился планами по своему фитнес-приложению Pump Club, который предлагает персонализированные тренировки и отслеживание питания.

"Мне сегодня исполняется 79 лет. Я не хочу никаких подарков. Зато моя команда и я переворачиваем фитнес-индустрию с ног на голову", - подчеркнул Шварценеггер в обращении к поклонникам.