"Це 79": Арнольд Шварценеггер вразив формою у спортзалі в день народження

Голлівудський актор, бодибілдер та екс-губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер відзначив свій 79-й день народження у звичній для себе формі. Зірка "Термінатора" похизувався сталевими біцепсами під час силового тренування.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на особистий Instagram легенди .

Тренування замість святкування

Легенда світового бодибілдингу оприлюднив кадри, зроблені під час тренування в Лос-Анджелесі. На відео 79-річний Шварценеггер зафіксований під час виконання вправ на біцепс.

"Це 79", - лаконічно підписав публікацію "Залізний Арні".

Новий амбітний проєкт

Окрім демонстрації вражаючої фізичної форми, актор поділився планами щодо свого фітнес-застосунку Pump Club, який пропонує персоналізовані тренування та відстеження харчування.

"Мені сьогодні виповнюється 79 років. Я не хочу жодних подарунків. Натомість моя команда та я перевертаємо фітнес-індустрію з ніг на голову", - наголосив Шварценеггер у зверненні до шанувальників.