Сотрясение мозга и переломы: велогонщик Погачар показал последствия падения на этапе "Вуэльты"

Словенский велосипедист Фаддей Погачар попал в больницу Барселоны после тяжелого падения на 8-м этапе "Вуэльты Испании". Спортсмен успел успокоить болельщиков короткой публикацией из больничной койки под песню "Stayin Alive".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Тадея Погачара .

Транспортировка и характер травм

После падения на юге Валенсии Погачар сначала был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Впоследствии на носилках и карете скорой помощи он проделал 350-километровый путь в Барселону, где его ждет дальнейшее лечение.

Погачар в больнице (Фото: tadejpogacar, Instagram)

Медицинское обследование обнаружило у велогонщика серьезные повреждения. В частности, он получил перелом шейного позвонка C7. К счастью, повреждения оценивают как стабильное.

Также спортсмен испытал перелом ключицы - эта травма требует хирургического вмешательства. Однако из-за сотрясения головного мозга операцию временно отложили.

Ожидание операции

По данным испанских СМИ, хирургическая операция на ключице может состояться позже сегодня или в понедельник. Главной задачей врачей является полное восстановление Погачара от последствий сотрясения мозга перед проведением анестезии и хирургического вмешательства.

Вопрос о сроках восстановления и дальнейшем участии гонщика в стартах текущего сезона остается открытым.

Завал на финише этапа

Перед восьмым этапом Вуэльты-2026 именно словенец был лидером зачета и опережал ближайшего соперника на 3 минуты 50 секунд. К сожалению, примерно за 33 км до финиша Погачар попал в массовый завал пелотона. Словенец упал первым, после чего падение претерпели и другие участники группы.

#VueltaRTVE29a El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras la seva caída a 32 km de la línia de meta en l'etapa 8 con final en Xeraco.



Los detalles, en @teledeporte

pic.twitter.com/b32HFBsAYw — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 29, 2026

После падения спортсмен попытался продолжить движение на велосипеде, однако вскоре снова упал. В конце концов, словенец покинул гонку и сел в автомобиль скорой помощи.