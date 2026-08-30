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Другое 30 августа 2026 · 16:55

Сотрясение мозга и переломы: велогонщик Погачар показал последствия падения на этапе "Вуэльты"

Спортсмен сопровождал фото под целесообразную ситуацию песню "Staying Alive"
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сотрясение мозга и переломы: велогонщик Погачар показал последствия падения на этапе "Вуэльты"
Фаддей Погачар (Фото: tadejpogacar, Instagram)
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Словенский велосипедист Фаддей Погачар попал в больницу Барселоны после тяжелого падения на 8-м этапе "Вуэльты Испании". Спортсмен успел успокоить болельщиков короткой публикацией из больничной койки под песню "Stayin Alive".

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Instagram-страницу Тадея Погачара.

Транспортировка и характер травм

После падения на юге Валенсии Погачар сначала был доставлен в ближайшее медицинское учреждение. Впоследствии на носилках и карете скорой помощи он проделал 350-километровый путь в Барселону, где его ждет дальнейшее лечение.

Сотрясение мозга и переломы: велогонщик Погачар показал последствия падения на этапе &quot;Вуэльты&quot;Погачар в больнице (Фото: tadejpogacar, Instagram)

Медицинское обследование обнаружило у велогонщика серьезные повреждения. В частности, он получил перелом шейного позвонка C7. К счастью, повреждения оценивают как стабильное.

Также спортсмен испытал перелом ключицы - эта травма требует хирургического вмешательства. Однако из-за сотрясения головного мозга операцию временно отложили.

Ожидание операции

По данным испанских СМИ, хирургическая операция на ключице может состояться позже сегодня или в понедельник. Главной задачей врачей является полное восстановление Погачара от последствий сотрясения мозга перед проведением анестезии и хирургического вмешательства.

Вопрос о сроках восстановления и дальнейшем участии гонщика в стартах текущего сезона остается открытым.

Завал на финише этапа

Перед восьмым этапом Вуэльты-2026 именно словенец был лидером зачета и опережал ближайшего соперника на 3 минуты 50 секунд. К сожалению, примерно за 33 км до финиша Погачар попал в массовый завал пелотона. Словенец упал первым, после чего падение претерпели и другие участники группы.

После падения спортсмен попытался продолжить движение на велосипеде, однако вскоре снова упал. В конце концов, словенец покинул гонку и сел в автомобиль скорой помощи.

Ранее мы сообщали, что Фаддей Погачар разгромил соперников на четвертом этапе Вуэльты-2026 и захватил лидерство.

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УПЛ 30 августа 13:00
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