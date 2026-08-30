Струс мозку та переломи: велогонщик Погачар показав наслідки падіння на етапі "Вуельти"

Словенський велосипедист Тадей Погачар потрапив до лікарні Барселони після важкого падіння на 8-му етапі "Вуельти Іспанії". Спортсмен встиг заспокоїти вболівальників короткою публікацією з лікарняного ліжка під пісню "Stayin Alive".

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Instagram-сторінку Тадея Погачара .

Транспортування та характер травм

Після падіння на півдні Валенсії Погачара спочатку доставили до найближчого медичного закладу. Згодом на ношах та кареті швидкої допомоги його він подолав 350-кілометровий шлях до Барселони, де на нього чекає подальше лікування.

Погачар в лікарні (Фото: tadejpogacar, Instagram)

Медичне обстеження виявило у велогонщика серйознгі ушкодження. Зокрема, він дістав перелом шийного хребця C7. На щастя, пошкодження оцінюють як стабільне.

Також спортсмен зазнав перелому ключиці - ця травма потребує хірургічного втручання. Проте через струс головного мозку операцію тимчасово відклали.

Очікування операції

За даними іспанських ЗМІ, хірургічна операція на ключиці може відбутися пізніше сьогодні або у понеділок. Наразі головним завданням лікарів є повне відновлення Погачара від наслідків струсу мозку перед проведенням анестезії та хірургічного втручання.

Питання щодо термінів відновлення та подальшої участі гонщика у стартах поточного сезону залишається відкритим.

Завал на фініші етапу

Перед восьмим етапом Вуельти-2026 саме словенець був лідером заліку та випереджав найближчого суперника на 3 хвилини 50 секунд. На жаль, приблизно за 33 км до фінішу, Погачар потрапив у масовий завал пелотону. Словенець упав першим, після чого падіння зазнали і інші учасники групи.

#VueltaRTVE29a El esloveno Tadej Pogacar abandona la #Vuelta2026 tras su caída a 32 kilómetros de la línea de meta en la etapa 8 con final en Xeraco.



Los detalles, en @teledeporte

pic.twitter.com/b32HFBsAYw — RTVE Noticias (@rtvenoticias) August 29, 2026

Після падіння спортсмен спробував продовжити рух на велосипеді, однак невдовзі знову впав. Зрештою, словенець залишив гонку та сів у автомобіль швидкої допомоги.