rbc.ua
UA | RU
Среда, 09 сентября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Сын легендарного чемпиона Формулы-1 пошел по стопам отца: его выбрала академия "Ред Булл"
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 09 сентября 2026 · 16:13

Сын легендарного чемпиона Формулы-1 пошел по стопам отца: его выбрала академия "Ред Булл"

Робин Райкконен уже успел заявить о себе в картинге.
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сын легендарного чемпиона Формулы-1 пошел по стопам отца: его выбрала академия "Ред Булл"
Робин Райкконен (фото: formula1.com)
Add as a preferred source on Google

Система развития молодых пилотов австрийской команды "Ред Булл" пополнилась громким именем. К академии присоединился 11-летний Робин Райкконен, сын чемпиона мира Формулы-1 2007 Кими Райкконена.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на formula1.com.

Детали сделки и реакция легендарного отца

Молодой гонщик официально начнет полноценное сотрудничество с австрийским грандом с 2027 года. В команде его считают одним из самых талантливых картингистов своего поколения и планируют планомерно готовить к взрослым гонкам.

Бывший пилот "Феррари" Кими Райкконен отметил, что семья чрезвычайно впечатлена предложением. По его словам, руководство "Ред Булл" предложило исчерпывающую программу для раскрытия потенциала его сына в соответствующей среде без лишнего давления.

Сын легендарного чемпиона Формулы-1 пошел по стопам отца: его выбрала академия &quot;Ред Булл&quot;

Робин Райкконен начнет полноценное сотрудничество с австрийским грандом с 2027 года (фото: formula1.com)

Традиции и звездные выпускники академии

Руководитель команды "Ред Булл" Лоран Мекис отметил не только быстроту и гоночный инстинкт Робина, но и его спокойствие, зрелость и сосредоточенность на результате. В команде отмечают, что обеспечат юного пилота всеми ресурсами для постепенного развития.

Юниорская программа "Ред Булл" считается одной из наиболее успешных в современной Формуле-1. Среди ее самых известных выпускников – многократные чемпионы мира Себастьян Феттель и Макс Ферстаппен, а также Карлос Сайнс.

Ранее руководитель редакции Sport RBC.UA Даниил Вереитин побывал на Гран-При Италии и рассказал о нем в репортаже.

Теги: Формула-1
Главные матчи
Кубок Украины 9 сентября 18:00
Полесье - : - Кудровка
Лига чемпионов 9 сентября 19:45
Барселона - : - Фейеноорд
Лига чемпионов 9 сентября 22:00
Наполи - : - Арсенал
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 Favbet
3 VBET
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
Кейн, Мбаппе, Месси и другие: объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026 Кейн, Мбаппе, Месси и другие: объявлен полный список претендентов на "Золотой мяч"-2026 Фьюри сделал громкий анонс боя с Усиком: украинец неожиданно ответил Фьюри сделал громкий анонс боя с Усиком: украинец неожиданно ответил Безумие в Мадриде: "Реал" победил "Интер" на старте Лиги чемпионов Безумие в Мадриде: "Реал" победил "Интер" на старте Лиги чемпионов
Мнения
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор
Александр Чепилко
Закулисье вечера бокса на O2 Arena: почему Итаума – Хргович не выглядит супербоем Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
После VAR: почему футболу нужна новая революция в судействе Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер
Ольга Саладуха
Не только медали: главные выводы после чемпионата Европы в Бирмингеме Ольга Саладуха Президент Федерации легкой атлетики Украины