Шесть чемпионов: сборная Украины по греко-римской борьбе торжествовала на турнире в Литве

Сборная Украины по греко-римской борьбе успешно выступила на международном турнире в Литве. Наши спортсмены показали впечатляющий результат, завоевав девять медалей разного сорта.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на Федерация греко-римской борьбы Украины в Instagram.
Украинские борцы уверенно контролировали ход соревнований в большинстве весовых категорий. Главным достижением сборной стали шесть золотых медалей, которые добыли в борьбе как опытные лидеры команды, так и амбициозные молодые спортсмены.
В частности, высшую ступень пьедестала почета заняли призер Олимпийских игр Парвиз Насибов, а также титулованные Ярослав Фильчаков и Александр Грушин.
Золотые медали:
Бронзовые медали:
Ранее мы сообщали, что сборная Украины по сумо выиграла этап Кубка Европы в Польше.