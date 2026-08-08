Шість чемпіонів: збірна України з греко-римської боротьби тріумфувала на турнірі в Литві

Збірна України з греко-римської боротьби успішно виступила на міжнародному турнірі в Литві. Наші спортсмени показали вражаючий результат, виборовши дев'ять медалей різного ґатунку.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерація греко=римської боротьби України в Instagram.
Українські борці впевнено контролювали хід змагань у більшості вагових категорій. Головним здобутком збірної стали шість золотих медалей, які вибороли як досвідчені лідери команди, так і амбітні молоді спортсмени.
Зокрема, найвищу сходинку п'єдесталу пошани посіли призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов, а також титуловані Ярослав Фільчаков та Олександр Грушин.
Золоті медалі:
Бронзові медалі:
Раніше ми повідомляли, що збірна України з сумо виграла етап Кубка Європи в Польщі.