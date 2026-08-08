Шість чемпіонів: збірна України з греко-римської боротьби тріумфувала на турнірі в Литві

Українські борці загалом вибороли шість золотих та три бронзові медалі

Збірна України з греко-римської боротьби успішно виступила на міжнародному турнірі в Литві. Наші спортсмени показали вражаючий результат, виборовши дев'ять медалей різного ґатунку.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на Федерація греко=римської боротьби України в Instagram.

Домінування на литовському килимі Українські борці впевнено контролювали хід змагань у більшості вагових категорій. Головним здобутком збірної стали шість золотих медалей, які вибороли як досвідчені лідери команди, так і амбітні молоді спортсмени. Зокрема, найвищу сходинку п'єдесталу пошани посіли призер Олімпійських ігор Парвіз Насібов, а також титуловані Ярослав Фільчаков та Олександр Грушин. Усі призери змагань у складі збірної України Золоті медалі: Корюн Саградян - вагова категорія до 55 кг;

Владислав Кузько - вагова категорія до 60 кг;

Олександр Грушин - вагова категорія до 67 кг;

Парвіз Насібов - вагова категорія до 72 кг;

Ірфан Мірзоєв - вагова категорія до 77 кг;

Ярослав Фільчаков - вагова категорія до 87 кг. Бронзові медалі: Євген Поковба - вагова категорія до 60 кг;

Дмитро Васильєв - вагова категорія до 72 кг;

Андрій Кулик- вагова категорія до 77 кг.