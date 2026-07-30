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Другое 30 июля 2026 · 16:44

Проиграли чемпионам: сборная Украины по волейболу уступила Польше в плей-офф Лиги наций

"Сине-желтые" навязали борьбу лидерам мирового рейтинга, но не смогли пробиться в полуфинал турнира
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Проиграли чемпионам: сборная Украины по волейболу уступила Польше в плей-офф Лиги наций
Сборная Украины навязала достойную борьбу на старте матча (Фото: volleyballworld.com)

Мужская сборная Украины по волейболу завершила выступления в своем дебютном плей-офф Лиги наций. В четвертьфинальном поединке украинцы уступили действующим победителям турнира и первому номеру мирового рейтинга - сборной Польши.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Волейбол. Лига наций. Мужчины

Польша - Украина - 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Напряженная борьба на старте поединка

"Сине-желтые" завоевали путевку в четвертьфинал по итогам основного раунда, заняв седьмое место после убедительной победы над Германией.

Первые две партии против поляков прошли в бескомпромиссной борьбе. Первый сет с минимальным преимуществом взяла Польша (25:22), однако во второй партии украинские волейболисты взяли реванш с аналогичным счетом – 25:22.

Решающие сеты и результат матча

В третьей партии соперники долго шли нога в ногу, но в середине сета полякам удалось оторваться на четыре очка и довести партию до победы (25:20).

Четвертый сет начался с мощного рывка Польши в семь пунктов. Несмотря на все попытки Украины догнать оппонента и перевести игру на тайбрейк, поляки удержали инициативу и закрыли матч.

Планы на будущее

Несмотря на поражение, выступление в четвертьфинале Лиги наций стало историческим достижением украинского волейбола. Теперь "сине-желтые" переключают внимание на предстоящий чемпионат Европы, где их первым соперником 10 сентября станет сборная Израиля.

Сборная Польши в полуфинале Лиги сыграет против Словении.

Ранее мы сообщали, что сборная Украины смогла обеспечить себе первый плейоф Лиги наций в истории.

Теги: Волейбол Сборная Украины Лига наций
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