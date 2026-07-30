Програли чемпіонам: збірна України з волейболу поступилася Польщі в плейоф Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу завершила виступи у своєму дебютному плейоф Ліги націй. У чвертьфінальному поєдинку українці поступилися діючим переможцям турніру та першому номеру світового рейтингу - збірній Польщі.

Про це повідомляє Sport RBC.UA .

Волейбол. Ліга націй. Чоловіки

Польща - Україна - 3:1 (25:22, 22:25, 25:20, 25:17)

Напружена боротьба на старті поєдинку

"Синьо-жовті" здобули путівку до чвертьфіналу за підсумками основного раунду, посівши сьоме місце після переконливої перемоги над Німеччиною.

Перші дві партії проти поляків пройшли у безкомпромісній боротьбі. Перший сет із мінімальною перевагою взяла Польща (25:22), однак у другій партії українські волейболісти взяли реванш із аналогічним рахунком - 25:22.

Вирішальні сети та підсумок матчу

У третій партії суперники довго йшли нога в ногу, але в середині сету полякам вдалося відірватися на чотири очки та довести партію до перемоги (25:20).

Четвертий сет розпочався з потужного ривка Польщі у сім пунктів. Попри всі спроби України наздогнати опонента та перевести гру на тайбрейк, поляки втримали ініціативу й закрили матч.

Плани на майбутнє

Попри поразку, виступ у чвертьфіналі Ліги націй став історичним досягненням для українського волейболу. Тепер "синьо-жовті" переключають увагу на майбутній чемпіонат Європи, де їхнім першим суперником 10 вересня стане збірна Ізраїлю.

Збірна Польщі у півфіналі Ліги націй зіграє проти Словенії.