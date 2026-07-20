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Інше 20 липня 2026 · 10:27

Вперше в історії: збірна України з волейболу пройшли в Фінал восьми Ліги націй

Підопічні Рауля Лосано закріпились в топ-7 завдяки перемозі збірної Франції
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Вперше в історії: збірна України з волейболу пройшли в Фінал восьми Ліги націй
Збірна України здобула історичний результат (Фото: volleyballworld.com)

Чоловіча збірна України з волейболу здобула історичну путівку до стадії плейоф Ліги націй-2026. Національна команда вперше у своїй історії зуміла подолати груповий етап цього турніру

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційну турнірну таблицю від Міжнародної федерації волейболу.

Доля путівки у вирішальний раунд визначалася в останній ігровий день групової стадії. Вихід українців залежав не лише від власних результатів, але й від паралельного матчу між Болгарією та Францією.

Чинні олімпійські чемпіони французи не підвели та розгромили болгарську команду з рахунком 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), що автоматично вивело Україну далі. Але й "синьо-жовті" виконали своє завдання, здолавши збірну Німеччини.

За підсумками групового раунду одразу три збірні - Україна, Болгарія та Бразилія - фінішували із 7 перемогами, проте "синьо-жовті" випередили конкурентів завдяки більшій кількості набраних очок протягом турніру (23 пункти) та втрималися у сімці найсильніших.

Вперше в історії: збірна України з волейболу пройшли в Фінал восьми Ліги наційФінальне турнірне положення України на основному етапі Ліги націй (таблиця - volleyballworld)

Сенсації та компанія найкращих

Турнірний шлях у 2026-му році став для нашої команди справжнім проривом. Українські волейболісти продемонстрували зрілу гру та створили кілька гучних сенсацій планетарного масштабу, обігравши світових грандів - збірні Італії та Бразилії.

У фінальному раунді українці зіграють в елітній компанії. Окрім нашої збірної, до плейоф пробилися Японія, Польща, Словенія, Італія, США та Туреччина. Збірна Китаю потрапила до Фіналу восьми на правах господаря фінального етапу.

Це лише друга кампанія України у Лізі націй. Минулого року наша збірна зупинилася за крок від фіналу, коли за наявності 6 перемог українцям забракло всього двох очок для проходу далі. Цього разу історичну планку подолано.

Раніше ми розповідали, за яких розкладів наша збірна могла пробитися в плейоф Ліги націй.

Теги: Збірна України Волейбол Ліга націй
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