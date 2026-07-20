rbc.ua
UA | RU
Понедельник, 20 июля 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Впервые в истории: сборная Украины по волейболу прошла в Финал восьми Лиги наций
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 20 июля 2026 · 10:27

Впервые в истории: сборная Украины по волейболу прошла в Финал восьми Лиги наций

Подопечные Рауля Лосано закрепились в топ-7 благодаря победе сборной Франции
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Впервые в истории: сборная Украины по волейболу прошла в Финал восьми Лиги наций
Сборная Украины завоевала исторический результат (Фото: volleyballworld.com)

Мужская сборная Украины по волейболу завоевала историческую путевку в стадию плей-офф Лиги наций-2026. Национальная команда впервые в своей истории сумела преодолеть групповой этап турнира.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальную турнирную таблицу Международной федерации волейбола.

Судьба путевки в решающий раунд определялась в последний игровой день групповой стадии. Выход украинцев зависел не только от собственных результатов, но и от параллельного матча между Болгарией и Францией.

Действующие олимпийские чемпионы французы не подвели и разгромили болгарскую команду со счетом 3:0 (25:21, 25:22, 25:21), что автоматически вывело Украину дальше. Но и "сине-желтые" выполнили свою задачу, одолев сборную Германии.

По итогам группового раунда сразу три сборные - Украина, Болгария и Бразилия - финишировали с 7 победами, однако "сине-желтые" опередили конкурентов благодаря большему количеству набранных очков в течение турнира (23 пункта) и удержались в семерке сильнейших.

Впервые в истории: сборная Украины по волейболу прошла в Финал восьми Лиги нацийФинальное турнирное положение Украины на основном этапе Лиги наций (таблица – volleyballworld)

Сенсации и компания лучших

Турнирный путь в 2026-м году стал для нашей команды настоящим прорывом. Украинские волейболисты продемонстрировали зрелую игру и создали несколько громких сенсаций планетарного масштаба, обыграв мировые гранды - сборные Италии и Бразилии.

В финальном раунде украинцы сыграют в элитной компании. Кроме нашей сборной, в плей-офф пробились Япония, Польша, Словения, Италия, США и Турция. Сборная Китая попала в Финал восьми на правах хозяина финального этапа.

Это только вторая кампания Украины в Лиге наций. В прошлом году наша сборная остановилась в шаге от финала, когда при наличии 6 побед украинцам не хватило всего двух очков для прохода дальше. На этот раз историческая планка преодолена.

Ранее мы рассказывали, при каких ракладах наша сборная могла пробиться в плей-офф Лиги наций.

Теги: Сборная Украины Волейбол Лига наций
Главные матчи
ЧМ-2026 Матч завершено
Испания 1:0 Аргентина
ЧМ-2026 Матч завершено
Франция 4:6 Англия
Главные новости
Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Кто вернул россиян в спорт и где с ними могут пересечься украинцы: список федераций Капитан молодежной сборной Украины признан MVP Евробаскета U-20 Капитан молодежной сборной Украины признан MVP Евробаскета U-20 Сборная Украины по волейболу победила Германию в матче Лиги наций Сборная Украины по волейболу победила Германию в матче Лиги наций
Мнения
Кирилл Круторогов
После такого чемпионата мира нужен перерыв от футбола Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Вадим Шевякин
Почему Испания заслуженно выиграла чемпионат мира по футболу Вадим Шевякин Спортивный комментатор, журналист, футбольный эксперт
Михаил Метревели
Украинские клубы в еврокубках: чего ждать от "Динамо", "Полесья" и "ЛНЗ" Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер