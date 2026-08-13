Призрачные шансы: у Ferrari оценили шансы на чемпионство в Формуле-1

Руководитель Ferrari Фред Вассер поделился мнениями о перспективах команды в текущем сезоне Формулы-1. По его словам, завоевать чемпионский титул для Льюиса Хэмильтона в текущих условиях будет очень сложно.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на издание Sky Sports .

Проблема с двигателем и гонка обновлений

Анализируя выступления команды, Фред Вассер здраво оценил шансы своего звездного пилота Льюиса Хэмильтона в борьбе против немецкой конюшни Mercedes. Глава итальянского коллектива откровенно признал, что главным сдерживающим фактором для Ferrari сейчас является силовая установка.

"Трудно говорить о чемпионстве, когда есть такой Mercedes. Хотя следует признать, что мы существенно сократили то отставание, которое имели еще на самом старте сезона. Мы четко знаем, что наша основная проблема – это мотор, и сейчас мы активно работаем над его улучшением", – заявил Вассер.

Пример McLaren и возвращение на трассу

В то же время руководитель "Скудерии" отмечает важность не останавливать разработки и модернизацию техники, поскольку конкуренция в пелотоне достигла максимального напряжения. Вассер в качестве примера привел стремительный рывок соперников из McLaren, которые демонстрируют поразительную эффективность своих обновлений.

По словам французского функционера, у команды нет права на паузу, ведь впереди еще 12 ответственных гонок, и остановка в развитии будет означать откат назад.

Летний перерыв в чемпионате подходит к концу: гоночный уикенд Формулы-1 возобновится уже 21–23 августа, когда пилоты выйдут на трассу в пределах Гран-при Нидерландов.