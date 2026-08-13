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Інше 13 серпня 2026 · 16:39

Примарні шанси: в Ferrari оцінили шанси на чемпіонство в Формулі-1

Керівник "Скудерії" тверезо оцінив поточні розклади сил у чемпіонаті та закликав команду зосередитися на модернізації боліда
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Примарні шанси: в Ferrari оцінили шанси на чемпіонство в Формулі-1
Вассер прагне покращити мотор перед відновленням змагань (Фото: Ferrari)

Керівник Ferrari Фред Вассер поділився думками щодо перспектив команди у поточному сезоні Формули-1. За його словами, завоювати чемпіонський титул для Льюїса Хемільтона в поточних умовах буде вкрай складно.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на видання Sky Sports.

Проблема з двигуном та гонка оновлень

Аналізуючи виступи команди, Фред Вассер тверезо оцінив шанси свого зіркового пілота Льюїса Хемільтона у боротьбі проти німецької стайні Mercedes. Очільник італійського колективу відверто визнав, що головним стримуючим фактором для Ferrari наразі є силова установка.

"Важко говорити про чемпіонство, коли є такий Mercedes. Хоча слід визнати, що ми суттєво скоротили те відставання, яке мали ще на самому старті сезону. Ми чітко знаємо, що наша основна проблема - це мотор, і наразі ми активно працюємо над його покращенням", - заявив Вассер.

Приклад McLaren та повернення на трасу

Водночас керівник "Скудерії" наголошує на важливості не зупиняти розробки та модернізацію техніки, оскільки конкуренція в пелотоні досягла максимального напруження. Вассер як приклад навів стрімкий ривок суперників із McLaren, які демонструють вражаючу ефективність своїх оновлень.

За словами французького функціонера, у команди немає права на паузу, адже попереду ще 12 відповідальних гонок, і зупинка в розвитку означатиме відкочування назад.

Літня перерва у чемпіонаті добігає кінця: гоночний вікенд Формули-1 відновиться вже 21–23 серпня, коли пілоти вийдуть на трасу в межах Гран-прі Нідерландів.

Раніше підсумки першої половини сезону в Формулі-1 також підбили пілоти та керівник Mercedes.

Теги: Формула-1 Ferrari
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