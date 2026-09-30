Несмотря на провальный сезон и кризис: легендарный пилот Формулы-1 выбил у команды контракт мечты

Двухкратный чемпион мира по автогонкам в классе Формула-1 Фернандо Алонсо принял решение продолжить выступления на самом высоком уровне. 45-летний испанский гонщик договорился о продолжении сотрудничества со своей нынешней командой, несмотря на сложный текущий сезон.

"Астон Мартин" сохраняет состав

Пресс-служба "Астон Мартин" официально объявила о том, что нынешний состав пилотов продолжит защищать цвета коллектива в следующем сезоне. Вместе с Алонсо соглашение также продлил канадец Лэнс Стролл, для которого следующий год станет уже 11-м в Формуле-1, а пилоты проведут пятый сезон подряд в качестве напарников.

Для 45-летнего испанца, который дебютировал в Королевских гонках в 2000 году, текущий чемпионат складывается крайне непросто. Он набрал лишь 3 очка, занимает 19-е место в общем зачете и уже шесть раз не смог добраться до финиша.

Тем не менее гонщик подчеркнул, что все еще получает удовольствие от соревнований и уверен в своей скорости.

"Я думал об этом несколько месяцев и решил продолжать свою карьеру. Мне не нравятся эти болиды и этот регламент, но я хотел бы закончить работу с "Астон Мартин". У нас есть все элементы для успеха", - заявил он.

Финансовые условия контракта Алонсо

По информации испанской прессы, несмотря на отсутствие весомых результатов на трассе в этом году, Алонсо сумел выбить для себя роскошные условия, на которых настаивал. Контракт рассчитан на один сезон, однако он содержит специальную опцию продления, которую команда может активировать в июле 2027 года.

Финансовая сторона соглашения впечатляет: в следующем году испанский пилот заработает 38 миллионов евро, что на восемь миллионов превышает его выплаты в текущем сезоне, и это без учета дополнительных бонусов за результаты.

Для сравнения, лидеры пелотона получают еще больше: по неофициальным данным, Макс Ферстаппен в "Ред Булл" зарабатывает 92 миллиона евро в год, а зарплата Льюиса Хэмилтона в "Феррари" составляет около 60 миллионов евро.