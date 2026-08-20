rbc.ua
UA | RU
Четверг, 20 августа 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Другое |
Главная Другое Двойной финал: Чепурный поборется за медали Евро-2026 по гимнастике в двух дисциплинах
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 20 августа 2026 · 12:00

Двойной финал: Чепурный поборется за медали Евро-2026 по гимнастике в двух дисциплинах

Лидер сборной Украины показал второй результат в квалификации опорного прыжка
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Двойной финал: Чепурный поборется за медали Евро-2026 по гимнастике в двух дисциплинах
Назар Чепурный сразится за медали в двух дисциплинах (Фото: chepur_gym, Instagram)

Украинский гимнаст Назар Чепурный успешно преодолел квалификационный барьер чемпионата Европы-2026 и пробился в два отдельных финала. Он выступит в опорном прыжке и в упражнениях на параллельных брусьях.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт Европейского гимнастического союза.

Результаты квалификации с участием Чепурного

Украинский гимнаст продемонстрировал высокий уровень подготовки в обеих дисциплинах и уверенно отобрался в восьмерку сильнейших. В опорном прыжке Чепурный занял 2-е место в квалификации со средней отметкой 14.466 балла.

А в упражнении на параллельных брусьях украинец получил от судей 14.100 балла, что позволило ему занять 5 место (с отставанием в 0.400 балла от первой позиции, которую занял Илья Ковтун).

Выступления других украинских гимнастов

Другим представителям сборной Украины, к сожалению, не удалось пробиться в финальную восьмерку. Владислав Грико на перекладине занял 16 место с результатом 13.700 балла (до проходной 8-й позиции ему не хватило 0.266 балла).

Богдан Супрун на кольцах также завершил квалификацию на 16-м месте с отметкой 13.633 балла (отставание от топ-8 составило 0.467 балла).

Когда и где смотреть финалы

Оба решающих выступления Назара Чепурного состоятся в один день - в субботу, 22 августа.

Начало соревнований – в 17:30 по киевскому времени. Прямая трансляция борьбы за медали будет доступна на платформах "Общественный спорт".

Ранее мы сообщали, что мужская сборная Украины по гимнастике пробилась на ЧМ-2026.

Теги: Спортсмены
Главные матчи
УПЛ. 3-й тур Матч завершено
Полесье 1:2 Заря
Лига чемпионов Матч завершено
Фенербахче 1:1 Лион
Ла Лига 19 августа 22:00
Атлетико - : - Малага
Главные новости
"Селтик" разобрал ЛАСК и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов "Селтик" разобрал ЛАСК и другие результаты плей-офф Лиги чемпионов "Атлетико" одержал трудную победу над "Малагой" в первом матче сезона (видео) "Атлетико" одержал трудную победу над "Малагой" в первом матче сезона (видео) Свалка и руины: как выглядит стадион "Шахтера" в оккупированном Донецке Свалка и руины: как выглядит стадион "Шахтера" в оккупированном Донецке
Мнения
Артем Кравец
Ребров сам создал лишний повод для критики Артем Кравец Украинский футболист
Даниил Вереитин
"Динамо" проиграло не "Карабаху". Оно проиграло само себе Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Александр Чепилко
Итаума, Дюбуа, Фьюри: кто отнимет наследие Усика Александр Чепилко Основатель и руководитель украинского медиаресурса про бокс LuckyPunch
Михаил Метревели
Отменить лимит на легионеров? Почему для украинского футбола нет простого ответа Михаил Метревели Медиаменеджер, спортивный функционер