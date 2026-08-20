Подвійний фінал: Чепурний побореться за медалі Євро-2026 з гімнастики у двох дисциплінах

Український гімнаст Назар Чепурний успішно подолав кваліфікаційний бар'єр чемпіонату Європи-2026 і пробився до двох окремих фіналів. Він виступить в опорному стрибку та у вправах на паралельних брусах.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Європейського гімнастичного союзу .

Результати кваліфікації за участю Чепурного

Український гімнаст продемонстрував високий рівень підготовки в обох дисциплінах та впевнено відібрався до вісімки найсильніших. В опорному стрибку Чепурний посів 2-ге місце у кваліфікації із середньою оцінкою 14.466 бала.

А у вправі на паралельних брусах українець отримав від суддів 14.100 бала, що дозволило йому посісти 5-те місце (із відставанням у 0.400 бала від першої позиції, яку посів Ілля Ковтун).

Виступи інших українських гімнастів

Іншим представникам збірної України, на жаль, не вдалося пробитися до фінальної вісімки. Владислав Грико на перекладині посів 16-те місце з результатом 13.700 бала (до прохідної 8-ї позиції йому не вистачило 0.266 бала).

Богдан Супрун на кільцях також завершив кваліфікацію на 16-му місці з оцінкою 13.633 бала (відставання від топ-8 склало 0.467 бала).

Коли та де дивитися фінали

Обидва вирішальні виступи Назара Чепурного відбудуться в один день - у суботу, 22 серпня.

Початок змагань - о 17:30 за київським часом. Пряма трансляція боротьби за медалі буде доступна на платформах "Суспільне Спорт".