Подвійний фінал: Чепурний побореться за медалі Євро-2026 з гімнастики у двох дисциплінах

Український гімнаст Назар Чепурний успішно подолав кваліфікаційний бар'єр чемпіонату Європи-2026 і пробився до двох окремих фіналів. Він виступить в опорному стрибку та у вправах на паралельних брусах.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний сайт Європейського гімнастичного союзу.
Український гімнаст продемонстрував високий рівень підготовки в обох дисциплінах та впевнено відібрався до вісімки найсильніших. В опорному стрибку Чепурний посів 2-ге місце у кваліфікації із середньою оцінкою 14.466 бала.
А у вправі на паралельних брусах українець отримав від суддів 14.100 бала, що дозволило йому посісти 5-те місце (із відставанням у 0.400 бала від першої позиції, яку посів Ілля Ковтун).
Іншим представникам збірної України, на жаль, не вдалося пробитися до фінальної вісімки. Владислав Грико на перекладині посів 16-те місце з результатом 13.700 бала (до прохідної 8-ї позиції йому не вистачило 0.266 бала).
Богдан Супрун на кільцях також завершив кваліфікацію на 16-му місці з оцінкою 13.633 бала (відставання від топ-8 склало 0.467 бала).
Обидва вирішальні виступи Назара Чепурного відбудуться в один день - у суботу, 22 серпня.
Початок змагань - о 17:30 за київським часом. Пряма трансляція боротьби за медалі буде доступна на платформах "Суспільне Спорт".
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