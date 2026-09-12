Подтвердил доминацию: Дюплантис победил на абсолютном чемпионате мира в прыжках с шестом

Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис добавил в свою коллекцию еще один престижный титул за два года. Теперь он торжествовал на новом элитном турнире – Абсолютном чемпионате мира-2026 в Будапеште.

Победный прыжок и штурм нового рекорда

В финале соревнований в столице Венгрии шведский атлет безукоризненно прошел все предыдущие высоты и уверенно обеспечил себе "золото", покорив планку на отметке 6.20 метра.

В статусе победителя Дюплантис решил обрадовать болельщиков и поднял планку сразу на 6.32 метра, пытаясь побить собственный мировой рекорд, однако три попытки оказались неудачными.

Призеры соревнований в прыжках с шестом (мужчины):

1 место: Арман Дюплантис (Швеция) – 6.20 м;

2 место: Эммануил Каралис (Греция) – 6.15 м;

3 место: Сондре Гуттормсен (Норвегия) – 5.95 м.

Первый абсолютный чемпионат мира

Абсолютный чемпионат мира по легкой атлетике – это новый турнир, который проходит с 11 по 13 сентября 2026 года в Будапеште. Формат турнира предусматривает участие исключительно топ-атлетов мира (8 лучших спортсменов по техническим дисциплинам и 16 в беговых).

Участие в этом элитном турнире приняли пять украинских атлетов - Ярослава Магучих, Ирина Герщаенко и Юлия Левченко в прыжках в высоту среди женщин, Олег Дорощук в прыжках в высоту среди мужчин и Михаил Кохан в метании молота.