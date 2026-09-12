Підтвердив домінацію: Дюплантіс переміг на абсолютному чемпіонаті світу у стрибках з жердиною

Шведський стрибун з жердиною Арман Дюплантіс додав до своєї колекції ще один престижний титул за два роки. Тепер він тріумфував на новому елітному турнірі - Абсолютному чемпіонаті світу-2026 у Будапешті.

Переможний стрибок та штурм нового рекорду

У фіналі змагань у столиці Угорщини шведський атлет бездоганно пройшов усі попередні висоти та впевнено забезпечив собі "золото", підкоривши планку на позначці 6.20 метра.

У статусі переможця Дюплантіс вирішив порадувати вболівальників та підняв планку одразу на 6.32 метра, намагаючись побити власний світовий рекорд, проте три спроби виявилися невдалими.

Призери змагань у стрибках з жердиною (чоловіки):

1 місце: Арман Дюплантіс (Швеція) - 6.20 м;

2 місце: Еммануїл Караліс (Греція) - 6.15 м;

3 місце: Сондре Гуттормсен (Норвегія) - 5.95 м.

Перший абсолютний чемпіонат світу

Абсолютний чемпіонат світу з легкої атлетики - це новий турнір, який проходить з 11 по 13 вересня 2026-го року в Будапешті. Формат турніру передбачає участь виключно топ-атлетів світу (8 найкращих спортсментів у технічних дисциплінах та 16 у бігових).

Участь у цьому елітному турнірі взяли п'ять українських атлетів - Ярослава Магучіх, Ірина Герщаенко та Юлія Левченко у стрибках в висоту серед жінок, Олег Дорощук у стрибках в висоту серед чоловіків та Михайло Кохан у метанні молоту.