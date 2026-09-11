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Інше 11 вересня 2026 · 21:53

Не дотягнув до рекорду: Кохан посів 3 місце на абсолютному ЧС у метанні молота

Український атлет до останнього претендував на перемогу, та все ж не зміг подолати позначку в 80 метрів
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Не дотягнув до рекорду: Кохан посів 3 місце на абсолютному ЧС у метанні молота
Михайло Кохан (Фото: europeanathletics, Instagram)
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Український метальник молоту Михайло Кохан посів третє місце на абсолютному чемпіонаті світу-2026. Атлет не зміг відправити снаряд на 80 метрів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA.

Особливості змагань

На абсолютному чемпіонаті світу у метанні молота брали участь вісім спортсменів. І вони змагались за оновленими правилами, які давали кожному атлету меншу кількість спроб.

Так, усі атлети мали максимум 2 спроби. За результатом цих спроб два останні місця вилітали зі змагань, а топ-6 спортсменів отримували додаткову спробу. І останню, четверту, спробу, мали лише чотири найкращих атлети.

Результат виступів Михайла

У першій спробі Кохан метнув снаряд на 73.18 м - посівши проміжне шосте місце. Але вже після другої спроби він увійшов до топ-3, показавши результат 78.50 м.

Третя спроба принесла Михайлу покращення на 40 см - 78.90 м. Проте попри таке покращення, українець лишався на третьому місці.

На жаль, в останній спробі покращити результат українському атлету не вдалось - в підсумку він залишився третім.

Переможці першого абсолютного ЧС

Варто зазначити, що в четвертій спробі не змогли покращити свої результати і суперники Кохана - і Мерлін Гуммель, і Бенце Галаш провалили свої спроби. Проте попередні спроби німця та угорця гарантували їм перше та друге місця відповідно:

  1. Мерлін Гуммель (Німеччина) - 81.46 м
  2. Бенце Галаш (Угорщина) - 80.30 м
  3. Михайло Кохан (Україна) - 78.90 м

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Теги: Легка атлетика
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