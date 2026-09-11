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Другое 11 сентября 2026 · 21:53

Не дотянул до рекорда: Кохан занял 3 место на абсолютном ЧМ в метании молота

Украинский атлет до последнего претендовал на победу, но все же не смог преодолеть отметку в 80 метров
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Не дотянул до рекорда: Кохан занял 3 место на абсолютном ЧМ в метании молота
Михаил Кохан (Фото: europeanathletics, Instagram)
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Украинский метатель молота Михаил Кохан занял третье место на абсолютном чемпионате мира-2026. Атлет не сумел отправить снаряд на 80 метров.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Особенности соревнований

На абсолютном чемпионате мира в метании молота участвовало восемь спортсменов. И они соперничали по обновленным правилам, которые давали каждому атлету меньшее количество попыток.

Да, все атлеты имели максимум 2 попытки. По результатам этих попыток два последних места вылетали из соревнований, а топ-6 спортсменов получали дополнительную попытку. И последнюю, четвертую, попытку имели лишь четыре лучших атлета.

Результат выступлений Михаила

В первой попытке Кохан метнул снаряд на 73.18 м – заняв промежуточное шестое место. Но уже после второй попытки он вошел в топ-3, показав результат 78:50.

Третья попытка принесла Михаилу улучшение на 40 см - 78.90 м. Однако, несмотря на такое улучшение, украинец оставался на третьем месте.

К сожалению, в последней попытке улучшить результат украинскому атлету не удалось – в итоге он остался третьим.

Победители первого абсолютного ЧМ

Следует отметить, что в четвертой попытке не смогли улучшить свои результаты и соперники Кохана – и Мерлин Гуммель, и Бенце Галаш провалили свои попытки. Однако предыдущие попытки немца и венгра гарантировали им первое и второе места соответственно:

  1. Мерлин Гуммель (Германия) – 81.46 м
  2. Бенце Галаш (Венгрия) – 80.30 м
  3. Михаил Кохан (Украина) – 78.90 м

Ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих стала первой в истории абсолютной чемпионкой мира по прыжкам в высоту.

Теги: Легкая атлетика
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