Не дотянул до рекорда: Кохан занял 3 место на абсолютном ЧМ в метании молота

Украинский метатель молота Михаил Кохан занял третье место на абсолютном чемпионате мира-2026. Атлет не сумел отправить снаряд на 80 метров.

Особенности соревнований

На абсолютном чемпионате мира в метании молота участвовало восемь спортсменов. И они соперничали по обновленным правилам, которые давали каждому атлету меньшее количество попыток.

Да, все атлеты имели максимум 2 попытки. По результатам этих попыток два последних места вылетали из соревнований, а топ-6 спортсменов получали дополнительную попытку. И последнюю, четвертую, попытку имели лишь четыре лучших атлета.

Результат выступлений Михаила

В первой попытке Кохан метнул снаряд на 73.18 м – заняв промежуточное шестое место. Но уже после второй попытки он вошел в топ-3, показав результат 78:50.

Третья попытка принесла Михаилу улучшение на 40 см - 78.90 м. Однако, несмотря на такое улучшение, украинец оставался на третьем месте.

К сожалению, в последней попытке улучшить результат украинскому атлету не удалось – в итоге он остался третьим.

Победители первого абсолютного ЧМ

Следует отметить, что в четвертой попытке не смогли улучшить свои результаты и соперники Кохана – и Мерлин Гуммель, и Бенце Галаш провалили свои попытки. Однако предыдущие попытки немца и венгра гарантировали им первое и второе места соответственно: