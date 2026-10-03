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Другое 03 октября 2026 · 15:50

"Не люблю загадывать наперед": лидер сборной Украины по метанию молота рассказала об Олимпиаде-2028

Украинская легкоатлетка рассказала о подготовке к новому сезону и требованиям по отбору на Игры в Лос-Анджелесе
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Не люблю загадывать наперед": лидер сборной Украины по метанию молота рассказала об Олимпиаде-2028
Климец не исключает выступления на третьей Олимпиаде (Фото: iraklymets, Instagram)
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Лидер женской сборной Украины по метанию молота Ирина Климец рассказала о своих ближайших спортивных планах и перспективах выступления на Олимпийских играх-2028. Спортсменка отметила, что сосредоточена на улучшении собственных результатов.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на эксклюзивное интервью Ирины Климец изданию "Главком".

Планы на будущее и Олимпиада-2028

По словам легкоатлетки, она предпочитает не строить долгосрочные прогнозы, а двигаться от сезона к сезону.

"Я не люблю загадывать вперед. Сейчас у меня есть планы на следующий год тренироваться на стадионе и улучшить результаты этого года. А как сложится дальше – не знаю. Я не знаю нормативов, которые будут на Олимпийские игры, что потребуется для прохождения по рейтингу", – поделилась Климец.

Спортсменка подчеркнула, что для нее приоритетом является спокойная и качественная подготовка без внешних потрясений. В частности важно пройти зимнюю подготовку и следующий год в хороших условиях и без повреждений.

Климец отметила, что меньшее количество тревог и внеспортивных волнений также позволят сосредоточиться на любимом деле.

Сравнение Олимпиад в Рио и Токио

Вспоминая свой олимпийский опыт, Климец отметила, что самые яркие впечатления остались от ее дебютных Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На тот момент она была достаточно юной спортсменкой, которая до этого выступала только на молодежном чемпионате U-23 и впервые попала на соревнование такого глобального масштаба.

Олимпиада-2020 в Токио оказалась для нее наименее памятной из-за строгих пандемических ограничений. Из-за прокаждых протоколов спортсмены были изолированы, трансфер осуществлялся исключительно по маршруту "гостиница - стадион", а сами трибуны во время соревнований оставались практически пустыми.

Ранее мы сообщали, что тренер сборной Украины по дзюдо назвал задачу на чемпионат мира-2026.

Теги: Легкая атлетика
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