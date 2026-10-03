"Не люблю загадывать наперед": лидер сборной Украины по метанию молота рассказала об Олимпиаде-2028

Лидер женской сборной Украины по метанию молота Ирина Климец рассказала о своих ближайших спортивных планах и перспективах выступления на Олимпийских играх-2028. Спортсменка отметила, что сосредоточена на улучшении собственных результатов.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на эксклюзивное интервью Ирины Климец изданию "Главком".
По словам легкоатлетки, она предпочитает не строить долгосрочные прогнозы, а двигаться от сезона к сезону.
"Я не люблю загадывать вперед. Сейчас у меня есть планы на следующий год тренироваться на стадионе и улучшить результаты этого года. А как сложится дальше – не знаю. Я не знаю нормативов, которые будут на Олимпийские игры, что потребуется для прохождения по рейтингу", – поделилась Климец.
Спортсменка подчеркнула, что для нее приоритетом является спокойная и качественная подготовка без внешних потрясений. В частности важно пройти зимнюю подготовку и следующий год в хороших условиях и без повреждений.
Климец отметила, что меньшее количество тревог и внеспортивных волнений также позволят сосредоточиться на любимом деле.
Вспоминая свой олимпийский опыт, Климец отметила, что самые яркие впечатления остались от ее дебютных Игр 2016 года в Рио-де-Жанейро. На тот момент она была достаточно юной спортсменкой, которая до этого выступала только на молодежном чемпионате U-23 и впервые попала на соревнование такого глобального масштаба.
Олимпиада-2020 в Токио оказалась для нее наименее памятной из-за строгих пандемических ограничений. Из-за прокаждых протоколов спортсмены были изолированы, трансфер осуществлялся исключительно по маршруту "гостиница - стадион", а сами трибуны во время соревнований оставались практически пустыми.
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