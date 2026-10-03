"Не люблю загадувати наперед": лідерка збірної України з метання молота розповіла про Олімпіаду-2028

Лідерка жіночої збірної України з метання молота Ірина Климець розповіла про свої найближчі спортивні плани та перспективи виступу на Олімпійських іграх-2028. Спортсменка зазначила, що наразі зосереджена на покращенні власних результатів.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Ірини Климець виданню "Главком".
За словами легкоатлетки, вона воліє не будувати довгострокових прогнозів, а рухатися від сезону до сезону.
"Я не люблю загадувати наперед. Наразі в мене є плани на наступний рік тренуватися на стадіоні та покращити результати цього року. А як складеться далі - не знаю. Я не знаю нормативів, які будуть на Олімпійські ігри, що буде потрібно для проходження за рейтингом", - поділилася Климець.
Спортсменка наголосила, що для неї пріоритетом є спокійна та якісна підготовка без зовнішніх потрясінь. Зокрема, важливо пройти зимову підготовку та наступний рік у хороших умовах і без ушкоджень.
Климець зазначила, що менша кількість тривог та позаспортивних хвилювань також дадуть можливість зосередитися на улюбленій справі.
Згадуючи свій олімпійський досвід, Климець відзначила, що найяскравіші враження залишилися від її дебютних Ігор 2016-го року в Ріо-де-Жанейро. На той момент вона була досить юною спортсменкою, яка до цього виступала лише на молодіжному чемпіонаті U-23, і вперше потрапила на змагання такого глобального масштабу.
Натомість Олімпіада-2020 у Токіо виявилася для неї найменш пам'ятною через суворі пандемічні обмеження. Через ковідні протоколи спортсмени були ізольовані, трансфер здійснювався виключно за маршрутом "готель - стадіон", а самі трибуни під час змагань залишалися практично порожніми.
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