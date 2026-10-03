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Інше 03 жовтня 2026 · 15:50

"Не люблю загадувати наперед": лідерка збірної України з метання молота розповіла про Олімпіаду-2028

Українська легкоатлетка розповіла про підготовку до нового сезону та вимоги для відбору на Ігри в Лос-Анджелесі
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Не люблю загадувати наперед": лідерка збірної України з метання молота розповіла про Олімпіаду-2028
Климець не виключає виступу на третій Олімпіаді (Фото: iraklymets, Instagram)
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Лідерка жіночої збірної України з метання молота Ірина Климець розповіла про свої найближчі спортивні плани та перспективи виступу на Олімпійських іграх-2028. Спортсменка зазначила, що наразі зосереджена на покращенні власних результатів.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на ексклюзивне інтерв'ю Ірини Климець виданню "Главком".

Плани на майбутнє та Олімпіада-2028

За словами легкоатлетки, вона воліє не будувати довгострокових прогнозів, а рухатися від сезону до сезону.

"Я не люблю загадувати наперед. Наразі в мене є плани на наступний рік тренуватися на стадіоні та покращити результати цього року. А як складеться далі - не знаю. Я не знаю нормативів, які будуть на Олімпійські ігри, що буде потрібно для проходження за рейтингом", - поділилася Климець.

Спортсменка наголосила, що для неї пріоритетом є спокійна та якісна підготовка без зовнішніх потрясінь. Зокрема, важливо пройти зимову підготовку та наступний рік у хороших умовах і без ушкоджень.

Климець зазначила, що менша кількість тривог та позаспортивних хвилювань також дадуть можливість зосередитися на улюбленій справі.

Порівняння Олімпіад у Ріо та Токіо

Згадуючи свій олімпійський досвід, Климець відзначила, що найяскравіші враження залишилися від її дебютних Ігор 2016-го року в Ріо-де-Жанейро. На той момент вона була досить юною спортсменкою, яка до цього виступала лише на молодіжному чемпіонаті U-23, і вперше потрапила на змагання такого глобального масштабу.

Натомість Олімпіада-2020 у Токіо виявилася для неї найменш пам'ятною через суворі пандемічні обмеження. Через ковідні протоколи спортсмени були ізольовані, трансфер здійснювався виключно за маршрутом "готель - стадіон", а самі трибуни під час змагань залишалися практично порожніми.

Раніше ми повідомляли, що тренер збірної України з дзюдо назвав завдання на чемпіонат світу-2026.

Теги: Легка атлетика
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