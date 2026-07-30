С надеждой на Олимпиаду: Свичкарь оценил "серебро" ЧМ-2026 по фехтованию

Один из лидеров мужской сборной Украины по фехтованию на шпагах Роман Свичкарь прокомментировал получение серебряных наград на чемпионате мира-2026 в Гонконге. Спортсмен поделился деталями подготовки команды, оценил работу тренерского штаба и рассказал об олимпийских перспективах.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью Романа Свичкаря изданию Champion Radio.
По словам Свичкаря, залогом успеха обновленного состава сборной стали качественный тренировочный сбор непосредственно в Гонконге и грамотная акклиматизация. Завоеванное "серебро" придало команде уверенности перед предстоящей борьбой за путевки на Олимпийские игры.
"Очень приятно, что мы новым составом смогли достичь медалей чемпионата Европы и чемпионата мира. Появляются надежды на олимпийский отбор. Мы отработали тренировочный сбор, прошли акклиматизацию и правильно рассчитали свое состояние. И сотворили небольшое чудо", – отметил Роман Свичкарь.
Шпажист также вспомнил опыт выступлений с легендарным Богданом Никишиным, подчеркнув, что в ответственные моменты пытался последовать его примеру на дорожке.
Свечкарь отметил высокую эффективность нынешней системы подготовки, в которой опытные Игорь Рейзлин и Богдан Никишин работают как с мужской, так и женской командами. По мнению фехтовальщика, тренеры смогли раскрыть сильные стороны каждого участника четверки.
В частности, он отметил стремительный прогресс партнера по команде Михаила Краснюка, который в мае был еще мастером спорта, а после успеха в Гонконге выполнил нормативы заслуженного мастера спорта Украины.
Затронул Свичкарь и тему возвращения представителей страны-агрессорки в международные соревнования. Он отметил, что большинство иностранных спортсменов огорчены подобными решениями и открыто поддерживают украинцев. Особенно резонансной стала победа украинской фехтовальщицы Алины Комащук в поединке против российской команды.
"Сейчас по всему Инстаграмму это видео распространяется, это очень приятно. Многие спортсмены говорили, что болели за Украину против агрессоров", - подытожил украинский шпажист.
Ранее мы сообщали, что сборная Украины завоевала "серебро" ЧМ-2026 в командной шпаге впервые за семь лет.