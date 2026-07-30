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Інше 30 липня 2026 · 17:30

З надією на Олімпіаду: Свічкар оцінив "срібло" ЧС-2026 з фехтування

Український фехтувальник поділився емоціями від першої за сім років медалі світової першості
Малюгін Микита Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
З надією на Олімпіаду: Свічкар оцінив "срібло" ЧС-2026 з фехтування
Свічкар відзначив якісну підготовку до чемпіоната світу (Фото: FIE)

Один із лідерів чоловічої збірної України з фехтування на шпагах Роман Свічкар прокоментував здобуття срібних нагород на чемпіонаті світу-2026 у Гонконзі. Спортсмен поділився деталями підготовки команди, оцінив роботу тренерського штабу та розповів про олімпійські перспективи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю Романа Свічкаря виданню Champion Radio.

Невелике диво та олімпійські перспективи

За словами Свічкаря, запорукою успіху оновленого складу збірної стали якісний тренувальний збір безпосередньо в Гонконзі та грамотна акліматизація. Здобуте "срібло" додало команді впевненості перед майбутньою боротьбою за путівки на Олімпійські ігри.

"Дуже приємно, що ми новим складом змогли досягти медалей чемпіонату Європи та чемпіонату світу. З'являються надії на олімпійський відбір. Ми відпрацювали тренувальний збір, пройшли акліматизацію і правильно розрахували свій стан. І створили невеличке диво", - зазначив Роман Свічкар.

Шпажист також пригадав досвід виступів із легендарним Богданом Нікішиним, підкресливши, що у відповідальні моменти намагався наслідувати його приклад на доріжці.

Нова система підготовки та прогрес молоді

Свічкар відзначив високу ефективність нинішньої системи підготовки, у якій досвідчені Ігор Рейзлін та Богдан Нікішин працюють як із чоловічою, так і з жіночою командами. На думку фехтувальника, тренери змогли розкрити сильні сторони кожного учасника четвірки.

Зокрема, він відзначив стрімкий прогрес партнера по команді Михайла Краснюка, який ще у травні був майстром спорту, а після успіху в Гонконзі виконав нормативи заслуженого майстра спорту України.

Підтримка від інших спортсменів

Торкнувся Свічкар і теми повернення представників країни-агресорки до міжнародних змагань. Він зауважив, що більшість іноземних спортсменів засмучені подібними рішеннями та відкрито підтримують українців. Особливо резонансною стала перемога української фехтувальниці Аліни Комащук у поєдинку проти російської команди.

"Зараз по всьому Інстаграму це відео поширюється, це дуже приємно. Багато спортсменів говорили, що вболівали за Україну проти агресорів", - підсумував український шпажист.

Раніше ми повідомляли, що збірна України здобула "срібло" ЧС-2026 в командній шпазі вперше за сім років.

Теги: Спортсмени Збірна України
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