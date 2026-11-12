Международный турнир по медиафутболу EUROPE F7 STEEL CUP: эксклюзивно на Киевстар ТВ

13 и 14 ноября 2026 года на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ состоится эксклюзивная трансляция международного турнира по медиафутболу EUROPE F7 STEEL CUP.
Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу платформы Киевстар ТВ.
В соревнованиях примут участие шесть команд из Украины, Чехии, Словакии и Польши. В общей сложности зрители смогут увидеть 11 матчей турнира на канале КСТБ Медиафутбол.
Украину на турнире представят RUH MEDIA TEAM и KONO MEDIA TEAM. Среди участников - известные украинские футболисты и звезды медиафутбола, в частности Евгений Коноплянка, Валерий Федорчук, Артем Сохацкий, Дмитрий Глубокий и Дмитрий Поворознюк.
13 ноября состоится групповой этап соревнований. Команды распределены на две группы, в каждой из которых сыграют по три матча. На следующий день, 14 ноября, состоятся полуфиналы, матчи пятого и третьего места, а также финал, в котором определят победителя EUROPE F7 STEEL CUP.
Трансляция будет доступна в Украине по подписке любого платного пакета Киевстар ТВ.
13 ноября - групповой этап
Группа А:
Группа B:
14 ноября - плей-офф
Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.