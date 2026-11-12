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Другое Пресс-релизы 12 ноября 2026 · 15:38

Международный турнир по медиафутболу EUROPE F7 STEEL CUP: эксклюзивно на Киевстар ТВ

Украину представят команды, в состав которых будут играть известные футболисты и медийные личности
Анна Шиканова Анна Шиканова редактор ленты новостей
Международный турнир по медиафутболу EUROPE F7 STEEL CUP: эксклюзивно на Киевстар ТВ
Киевстар ТВ покажет EUROPE F7 STEEL CUP (фото: пресс-служба Киевстар ТВ)

13 и 14 ноября 2026 года на платформе кино и телевидения Киевстар ТВ состоится эксклюзивная трансляция международного турнира по медиафутболу EUROPE F7 STEEL CUP.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на пресс-службу платформы Киевстар ТВ.

Украина на EUROPE F7 STEEL CUP: где смотреть

В соревнованиях примут участие шесть команд из Украины, Чехии, Словакии и Польши. В общей сложности зрители смогут увидеть 11 матчей турнира на канале КСТБ Медиафутбол.

Украину на турнире представят RUH MEDIA TEAM и KONO MEDIA TEAM. Среди участников - известные украинские футболисты и звезды медиафутбола, в частности Евгений Коноплянка, Валерий Федорчук, Артем Сохацкий, Дмитрий Глубокий и Дмитрий Поворознюк.

13 ноября состоится групповой этап соревнований. Команды распределены на две группы, в каждой из которых сыграют по три матча. На следующий день, 14 ноября, состоятся полуфиналы, матчи пятого и третьего места, а также финал, в котором определят победителя EUROPE F7 STEEL CUP.

Трансляция будет доступна в Украине по подписке любого платного пакета Киевстар ТВ.

Расписание матчей

13 ноября - групповой этап

Группа А:

  • 12:00-13:00 - VSM - Ruh Media
  • 13:00-14:00 - Q Level - Ruh Media
  • 14:00-15:00 - VSM - Q Level

Группа B:

  • 15:00-16:00 - Pidhorodtsi - Kono Media
  • 16:00-17:00 - Andezit - Kono Media
  • 17:00-18:00 - Andezit - Pidhorodtsi

14 ноября - плей-офф

  • 12:00-13:00 - Полуфинал 1
  • 13:00-14:00 - Полуфинал 2
  • 14:00-15:00 - Матч за 5-6 места
  • 15:00-16:00 - Матч за 3-4 места
  • 16:00-17:00 - Финал

О Киевстар ТВ

Киевстар ТВ - совместный проект Киевстар и 1+1 media, основанный 11 декабря 2019 года. Это платформа кино и телевидения, которая предоставляет пользователям доступ к сотням тысяч часов отечественного и зарубежного контента, прямоэфирным программам и регулярно предлагает эксклюзивные допремьерные показы проектов. Платформа включает более 430 телеканалов и VOD-библиотеку из 20 тыс. фильмов, сериалов, мультфильмов и шоу.

Теги: Киевстар Футбол
Главные матчи
Лига наций 12 ноября 21:45
Италия - : - Франция
Лига наций 12 ноября 21:45
Чехия - : - Испания
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