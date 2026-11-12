Міжнародний турнір з медіафутболу EUROPE F7 STEEL CUP: екслюзивно на Київстар ТБ

13 і 14 листопада 2026 року на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ відбудеться ексклюзивна трансляція міжнародного турніру з медіафутболу EUROPE F7 STEEL CUP.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу платформи Київстар ТБ.

Україна на EUROPE F7 STEEL CUP: де дивитися

У змаганнях візьмуть участь шість команд з України, Чехії, Словаччини та Польщі. Загалом глядачі зможуть побачити 11 матчів турніру на каналі КСТБ Медіафутбол.

Україну на турнірі представлять RUH MEDIA TEAM та KONO MEDIA TEAM. Серед учасників - відомі українські футболісти та зірки медіафутболу, зокрема Євген Коноплянка, Валерій Федорчук, Артем Сохацький, Дмитро Глибокий та Дмитро Поворознюк.

13 листопада відбудеться груповий етап змагань. Команди розподілені на дві групи, у кожній з яких зіграють по три матчі. Наступного дня, 14 листопада, відбудуться півфінали, матчі за п’яте та третє місця, а також фінал, у якому визначать переможця EUROPE F7 STEEL CUP.

Трансляція буде доступна в Україні за передплатою будь-якого платного пакету Київстар ТБ.

Розклад матчів

13 листопада - груповий етап

Група А:

12:00-13:00 - VSM - Ruh Media

13:00-14:00 - Q Level - Ruh Media

14:00-15:00 - VSM - Q Level

Група B:

15:00-16:00 - Pidhorodtsi - Kono Media

16:00-17:00 - Andezit - Kono Media

17:00-18:00 - Andezit - Pidhorodtsi

14 листопада - плей-оф