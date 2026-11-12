Міжнародний турнір з медіафутболу EUROPE F7 STEEL CUP: екслюзивно на Київстар ТБ

13 і 14 листопада 2026 року на платформі кіно і телебачення Київстар ТБ відбудеться ексклюзивна трансляція міжнародного турніру з медіафутболу EUROPE F7 STEEL CUP.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на пресслужбу платформи Київстар ТБ.
У змаганнях візьмуть участь шість команд з України, Чехії, Словаччини та Польщі. Загалом глядачі зможуть побачити 11 матчів турніру на каналі КСТБ Медіафутбол.
Україну на турнірі представлять RUH MEDIA TEAM та KONO MEDIA TEAM. Серед учасників - відомі українські футболісти та зірки медіафутболу, зокрема Євген Коноплянка, Валерій Федорчук, Артем Сохацький, Дмитро Глибокий та Дмитро Поворознюк.
13 листопада відбудеться груповий етап змагань. Команди розподілені на дві групи, у кожній з яких зіграють по три матчі. Наступного дня, 14 листопада, відбудуться півфінали, матчі за п’яте та третє місця, а також фінал, у якому визначать переможця EUROPE F7 STEEL CUP.
Трансляція буде доступна в Україні за передплатою будь-якого платного пакету Київстар ТБ.
13 листопада - груповий етап
Група А:
Група B:
14 листопада - плей-оф
Київстар ТБ - спільний проєкт Київстар та 1+1 media, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин вітчизняного та закордонного контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує ексклюзивні допрем’єрні покази проєктів. Платформа містить понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 тис. фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу.