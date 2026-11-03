Макгрегор признался в любви к Украине во время встречи с блогершей: что еще сказал (видео)

Украинская инфлюенсерка Виктория Бакалова встретилась с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором в Италии. Блогерша опубликовала видео общения со знаменитым бойцом и поделилась его комплиментами.

Макгрегор передал привет Украине

Бакалова обнародовала ролик со встречи с ирландским спортсменом в Риме. На видео они позируют вместе, улыбаются и общаются.

В подписи к публикации инфлюэнсерка рассказала, что Макгрегор сказал ей о своей любви к Украине. В то же время она с юмором отнеслась к такому признанию: "Конор сказал, что любит Украину, верим?"

Отдельно блоггерша отметила комплимент от спортсмена. По ее словам, он назвал ее красивой, и в этом она уже не сомневается.

Кто такая Виктория Бакалова

Виктория Бакалова – украинская инфлюэнсерка, лайфстайл-блогерша и предпринимательница. Она также принимала участие в телевизионных проектах, в частности, "Холостяк" и "Лига смеха".

Бакалова является соучредителем ивент-агентства TFB Events и руководит digital-агентством инфлюэнс-маркетинга "Я БРЕНД".