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Другое 03 ноября 2026 · 20:50

Макгрегор признался в любви к Украине во время встречи с блогершей: что еще сказал (видео)

Виктория Бакалова показала общие кадры с бывшим чемпионом UFC в Риме
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Макгрегор признался в любви к Украине во время встречи с блогершей: что еще сказал (видео)
Конор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Украинская инфлюенсерка Виктория Бакалова встретилась с бывшим чемпионом UFC Конором Макгрегором в Италии. Блогерша опубликовала видео общения со знаменитым бойцом и поделилась его комплиментами.

Об этом сообщает Sport RBC.UA на личный Instagram Бакаловой.

Макгрегор передал привет Украине

Бакалова обнародовала ролик со встречи с ирландским спортсменом в Риме. На видео они позируют вместе, улыбаются и общаются.

В подписи к публикации инфлюэнсерка рассказала, что Макгрегор сказал ей о своей любви к Украине. В то же время она с юмором отнеслась к такому признанию: "Конор сказал, что любит Украину, верим?"

Отдельно блоггерша отметила комплимент от спортсмена. По ее словам, он назвал ее красивой, и в этом она уже не сомневается.

Кто такая Виктория Бакалова

Виктория Бакалова – украинская инфлюэнсерка, лайфстайл-блогерша и предпринимательница. Она также принимала участие в телевизионных проектах, в частности, "Холостяк" и "Лига смеха".

Бакалова является соучредителем ивент-агентства TFB Events и руководит digital-агентством инфлюэнс-маркетинга "Я БРЕНД".

Ранее Макгрегор высмеял Канело и анонсировал последний бой.

Теги: UFC Конор Макгрегор
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