rbc.ua
UA | RU
Вівторок, 03 листопада 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Макгрегор зізнався в любові до України під час зустрічі з блогеркою: що ще сказав (відео)
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 03 листопада 2026 · 20:50

Макгрегор зізнався в любові до України під час зустрічі з блогеркою: що ще сказав (відео)

Вікторія Бакалова показала спільні кадри з колишнім чемпіоном UFC у Римі
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Макгрегор зізнався в любові до України під час зустрічі з блогеркою: що ще сказав (відео)
Конор Макгрегор (фото: instagram.com/thenotoriousmma)

Українська інфлюенсерка Вікторія Бакалова перетнулася з колишнім чемпіоном UFC Конором Макгрегором в Італії. Блогерка опублікувала відео спілкування зі знаменитим бійцем і поділилася його компліментами.

Про це повідомляє Sport RBC.UA на особистий Instagram Бакалової.

Макгрегор передав привіт Україні

Бакалова оприлюднила ролик зі зустрічі з ірландським спортсменом у Римі. На відео вони позують разом, усміхаються та спілкуються.

У підписі до публікації інфлюенсерка розповіла, що Макгрегор сказав їй про свою любов до України. Водночас вона з гумором поставилася до такого зізнання: "Конор сказав, що любить Україну, віримо?".

Окремо блогерка відзначила комплімент від спортсмена. За її словами, він назвав її красивою, і в цьому вона вже не сумнівається.

Хто така Вікторія Бакалова

Вікторія Бакалова – українська інфлюенсерка, лайфстайл-блогерка та підприємиця. Вона також брала участь у телевізійних проєктах, зокрема "Холостяк" та "Ліга сміху".

Бакалова є співзасновницею івент-агентства TFB Events і керує digital-агенцією інфлюенс-маркетингу "Я БРЕНД".

Раніше Макгрегор висміяв Канело та анонсував останній бій.

Теги: UFC Конор Макгрегор
Головні матчі
Ліга чемпіонів 3 листопада 19:45
Шахтар - : - Спортінг
Ліга чемпіонів 3 листопада 22:00
Атлетіко - : - Баварія
Ліга чемпіонів 3 листопада 22:00
Манчестер Юнайтед - : - Рома
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
Тренерська сенсація перед матчем "Шахтаря" і битва "Атлетіко" з "Баварією": головні матчі 4-го туру Ліги чемпіонів Тренерська сенсація перед матчем "Шахтаря" і битва "Атлетіко" з "Баварією": головні матчі 4-го туру Ліги чемпіонів Скандал у світовому хокеї: провідні збірні оголосили бойкот матчам із РФ після рішення CAS Скандал у світовому хокеї: провідні збірні оголосили бойкот матчам із РФ після рішення CAS Яскравий дебют після скандалу з росіянкою: Коваль розпочала новий етап у баскетболі США (відео) Яскравий дебют після скандалу з росіянкою: Коваль розпочала новий етап у баскетболі США (відео)
Точки зору
Андрій Столярчук
"50 на 50": чому в матчі "Ліверпуль" – "Арсенал" немає фаворита Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Олександр Чепілко
Канело має перемагати Мбіллі. Але легко йому точно не буде Олександр Чепілко Засновник та керівник українського медіаресурсу про бокс LuckyPunch
Данило Вереітін
Шалений регрес: чому "Динамо" перестало бути топ-клубом в Україні Данило Вереітін Керівник спортивної редакції РБК-Україна
Максим Гайовий
"Сан-Антоніо" за крок від титулу та шанс Михайлюка: чого чекати від нового сезону НБА Максим Гайовий Баскетбольний оглядач