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Другое 02 сентября 2026 · 14:43

Осталось минимальное условие: россиян и белорусов вернули в соревнования по лыжным видам спорта

Жесткие проверки представителей этих стран также отменили
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Осталось минимальное условие: россиян и белорусов вернули в соревнования по лыжным видам спорта
Федерация была вынуждена выполнить решение CAS (Фото: FIS)
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Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) официально разрешила спортсменам из России и Белоруссии вернуться в международные турниры в сезоне-2026/27. Для участия им больше не нужно проходить специальных проверок.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на официальный сайт FIS .

Новые правила допуска

На заседании совета федерации в швейцарском Туне функционеры полностью пересмотрели требования к атлетам из стран-агрессорок.

Если раньше к соревнованиям выходили только единичные спортсмены после тщательного изучения их позиции по войне, то теперь эти ограничения отменены. Единственное формальное требование – подписать декларацию о нейтральности.

В каких дисциплинах будут выступать нейтральные атлеты

Россияне и белорусы получили право соревноваться в нейтральном статусе во всех ключевых дисциплинах под эгидой организации:

  • Лыжные гонки и горные лыжи;
  • Прыжки с трамплина и лыжное двоеборье;
  • Фристайл, сноуборд и фрирайд.

Суды и позиция других организаций

Это решение явилось следствием длительного давления. Еще в декабре 2025 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обязал FIS допустить представителей РФ, хотя сам совет федерации до этого систематически голосовал за продление бан-листа.

В то же время далеко не все зимние виды спорта следуют этому примеру. К примеру, Международный союз биатлонистов (IBU) оставил в силе полное отстранение России и Беларуси, принятое еще в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Ранее мы сообщали, что ФИДЕ не допустила сборные России в шахматную Олимпиаду-2026.

Теги: Спортсмены Российская Федерация
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