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Другое 21 июля 2026 · 19:27

Лидер "Чикаго" призвал легенду вернуться: его арестовывала полиция

Правый нападающий отдал "Блэкхокс" 16 лет карьеры
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
Лидер "Чикаго" призвал легенду вернуться: его арестовывала полиция
Патрик Кейн (фото: Getty Images)

Нынешняя звезда "Чикаго Блэкхокс" Коннор Бедард хочет поиграть вместе с опытным правым форвардом Патриком Кейном, у которого были проблемы с законом.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на ESPN .

Что сказал Коннор Бедард о Кейне

21-летний нападающий выразил надежду, что легендарный крайний форвард присоединится к команде в ближайшее время.

"Я надеюсь, что это произойдет. Я не знаю, что я могу сказать, чтобы убедить его принять решение, но мы все были бы очень рады иметь такого игрока, но в то же время и такого партнера по команде", – заявил Бедард.

По мнению Бедарда, от возвращения Патрика Кейна в восторге будут не только игроки, но и болельщики "Чикаго".

"Я не могу представить его первую игру в "United Center" по возвращению. Ту реакцию, которую он бы получил. А сколько энергии это принесло бы не только нашей команде, но и нашим болельщикам! Было бы невероятно иметь возможность играть с ним и учиться у него", - сказал Бедард.

Патрик Кейн в "Чикаго"

К "Блэкхокс" Кейн присоединился в 2007 году, он был избран на драфте. Уже в первом сезоне он получил награду "Колдер Трофи", которую вручают лучшему новичку сезона. Кейн 9 раз участвовал в Матче всех звезд НХЛ, а в сезоне 2015/2016 впервые в карьере набрал более 100 очков по системе "гол+пас": ему удалось забросить 46 шайб и отдать 60 передач.

Вместе с Чикаго Кейн трижды выигрывал Кубок Стэнли: в 2010, 2013 и 2015 годах.

"Блехокс" Патрик оставил в 2023 году, отыграв 16 сезонов за команду. Далее он играл с "Нью-Йорк Рейнджерс" и "Детройт Ред Уингз".

Кейна арестовывала полиция

В 2009 году Патрика Кейна вместе с его двоюродным братом задерживали полицейские. Это произошло в городе Баффало. Братьям инкриминировали нападение на водителя такси и грабеж.

Сообщалось, что инцидент возник из-за того, что водитель запер заднюю дверь салона такси, в котором находился Кейн, и объявил, что у него нет сдачи, которая составляла 20 центов.

В конце концов, суд признал Патрика и Джеймса Кейна виновными в административном правонарушении и обязал принести извинения водителю такси.

Ранее мы сообщали, что Коннор Бедард подписал крупный контракт с "Чикаго". Его зарплата по новому соглашению заметно выросла.

Теги: Хоккей НХЛ
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