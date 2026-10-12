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Другое 12 октября 2026 · 14:16

Цветочки, мухи и "квадраты": Магучих раскрыла секретные ритуалы перед прыжком

Украинская чемпионка рассказала о методиках отдыха и настрое на результат
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Цветочки, мухи и "квадраты": Магучих раскрыла секретные ритуалы перед прыжком
Ярослава Магучих (фото: European Athletics)
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Олимпийская чемпионка и мировая рекордсменка в прыжках в высоту Ярослава Магучих поделилась секретами своей подготовки непосредственно в секторе. Украинская атлетка рассказала о собственных методиках психологического настроя и отдыха перед решающими попытками.

Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Секреты концентрации перед прыжком

По словам спортсменки, ощущение "птички, которая взлетает", остается с ней на протяжении всей карьеры. Даже сейчас, перед ответственными попытками, она напоминает себе о возможности легко летать над планкой.

"Да, это словосочетание не изменилось. Иногда я даже говорю себе перед прыжком, что я птичка, что я могу взлетать и лететь высоко", – говорит Ярослава.

Со временем арсенал ее психологических методик для отдыха и концентрации существенно расширился. Если раньше Ярослава использовала преимущественно медитацию и базовые упражнения, то сейчас добавился целый комплекс необычных ритуалов.

Цветочки, мухи и &quot;квадраты&quot;: Магучих раскрыла секретные ритуалы перед прыжком

Ярослава настраивается на успешный прыжок (фото: World Athletics)

Дыхательные упражнения и визуализация

Магучих призналась, что в секторе продолжает считать до десяти, но теперь активно применяет новые техники для расслабления и контроля эмоций.

"Я закрываю глаза и дышу квадратами. А еще в этот момент я сажаю муху или цветочек и двигаю их по разным углам или цифрам. Ну и моя пальчиковая разминка никуда не делась, она со мной", – рассказала спортсменка.

Все эти методики позволяют Ярославе сохранять необходимый уровень концентрации и оставаться на вершине мировой легкой атлетики.

Также Магучих назвала три главных цели после абсолютного чемпионства.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
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