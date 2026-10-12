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Другое 12 октября 2026 · 10:01

"Хочу прыгнуть еще выше": Магучих назвала три главных цели после абсолютного чемпионства

Украинская легкоатлетка не собирается останавливаться после триумфального сезона-2026
Даниил Вереитин Даниил Вереитин Руководитель спортивной редакции РБК-Украина
"Хочу прыгнуть еще выше": Магучих назвала три главных цели после абсолютного чемпионства
Ярослава Магучих (фото: Getty Images)
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Ярослава Магучих уже выиграла все самое важное в мировой легкой атлетике, но продолжает ставить перед собой амбициозные цели. Украинская прыгунья в высоту назвала три достижения, которых хочет добиться в своей карьере.

Об этом спортсменка рассказала в эксклюзивном интервью Sport RBC.UA.

Чего хочет Магучих после исторического сезона

Украинка призналась, что после абсолютного чемпионства мира ее мотивация никуда не исчезла. Напротив, Магучих хочет продолжать прогрессировать и покорять новые высоты.

"Еще одно олимпийское золото. Побить Олимпийский рекорд. И конечно, побить свой собственный рекорд и прыгнуть еще выше", – сказала легкоатлетка, отвечая на вопросы о своих дальнейших целях в карьере.

Достижения Ярославом Магучих

25-летняя украинка является одной из самых успешных спортсменок в истории страны. Ей принадлежит мировой рекорд по прыжкам в высоту – в 2024 году Ярослава преодолела планку на высоте 2,10 м. В том же году ей удалось выиграть золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.

Для Магучих историческим стал и текущий сезон: она выиграла абсолютный чемпионат мира.

Ранее мы рассказывали, что имя Ярославы Магучих получил один из космических объектов.

Теги: Ярослава Магучих Легкая атлетика
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