Магучих вышла на космический уровень: в честь украинки назвали загадочный объект

Мировая рекордсменка и олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих получила признание, выходящее далеко за пределы земных спортивных арен. Имя украинской атлетки теперь официально запечатлено на карте Солнечной системы.

Космический рекорд Ярославы

Магучих уже собрала полную коллекцию высших спортивных наград: она становилась олимпийской чемпионкой, завоевывала золотые медали чемпионатов мира и Европы как на открытом воздухе, так и в помещении, а также установила абсолютный мировой рекорд. Однако мало кто знает, что в бескрайних просторах космоса движется настоящий астероид, носящий ее имя.

Это стало своеобразным признанием выдающихся достижений украинки на международной арене, в частности ее триумфа на Олимпиаде в Париже-2024 и исторического прыжка на 2,10 метра.

Что известно об астероиде

Небесное тело, получившее официальное название (57915) Mahuchikh, впервые обнаружили еще в марте 2002 года в рамках американского астрономического проекта Catalina Sky Survey. Долгое время объект имел лишь техническое обозначение 2002 EB110, и только после выдающихся достижений украинской прыгуньи в высоту ему официально присвоили ее фамилию.

Особенности орбиты: Астероид относится к так называемым "грекам" - особой группе троянских астероидов Юпитера (группа L4), которые движутся вокруг Солнца вблизи орбиты газового гиганта.

Астероид относится к так называемым "грекам" - особой группе троянских астероидов Юпитера (группа L4), которые движутся вокруг Солнца вблизи орбиты газового гиганта. Звездная компания: Среди украинских спортсменов подобной чести ранее удостоились легендарные боксеры, братья Виталий и Владимир Кличко (астероид 212723 Klitschko).

Кроме того, собственные небесные тела в космосе есть у таких выдающихся деятелей украинской истории, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Сергей Королев, Борис Патон и Иван Пулюй.