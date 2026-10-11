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Інше 11 жовтня 2026 · 10:42

Магучіх вийшла на космічний рівень: на честь українки назвали загадковий об'єкт

Назву внесли до офіційного каталогу небесних тіл
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Магучіх вийшла на космічний рівень: на честь українки назвали загадковий об'єкт
Ярослава Магучіх підкорила і космос (фото: World Athletic)
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Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула визнання, яке виходить далеко за межі земних спортивних арен. Ім'я української атлетки тепер офіційно закарбоване на карті Сонячної системи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційний каталог астероїдів WGSBN Bulletin.

Космічний рекорд Ярослави

Магучіх вже зібрала повну колекцію найвищих спортивних нагород: вона ставала переможницею Олімпійських ігор, виборювала золоті медалі чемпіонатів світу та Європи як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, а також встановила абсолютний світовий рекорд. Проте мало хто знає, що у безмежному просторі космосу рухається справжній астероїд, який носить її ім'я.

Це стало своєрідним вшануванням грандіозних результатів українки на міжнародній арені, зокрема її золотого тріумфу в Парижі-2024 та історичного стрибка на 2,10 метра.

Що відомо про астероїд

Небесне тіло, яке має офіційну назву (57915) Mahuchikh, було первинно виявлене вченими ще у березні 2002 року в рамках американського астрономічного огляду Catalina Sky Survey. Тривалий час об'єкт мав лише системний номер 2002 EB110, і лише після феноменальних досягнень української стрибунки йому офіційно надали її прізвище.

  • Особливості орбіти: Астероїд належить до так званих "греків" – особливої групи троянських астероїдів Юпітера (група L4), які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти газового гіганта.
  • Зіркова компанія: Серед українських спортсменів подібної шани раніше удостоїлися легендарні боксери брати Віталій і Володимир Клички (астероїд 212723 Klitschko).

Окрім того, власні небесні тіла у космосі мають такі видатні постаті української історії, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Сергій Корольов, Борис Патон та Іван Пулюй.

Раніше Магучіх розповіла, коли та де готуватиметься до нового сезону.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх Астероїд
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