Магучіх вийшла на космічний рівень: на честь українки назвали загадковий об'єкт

Світова рекордсменка та олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх здобула визнання, яке виходить далеко за межі земних спортивних арен. Ім'я української атлетки тепер офіційно закарбоване на карті Сонячної системи.

Космічний рекорд Ярослави

Магучіх вже зібрала повну колекцію найвищих спортивних нагород: вона ставала переможницею Олімпійських ігор, виборювала золоті медалі чемпіонатів світу та Європи як на відкритому повітрі, так і в приміщенні, а також встановила абсолютний світовий рекорд. Проте мало хто знає, що у безмежному просторі космосу рухається справжній астероїд, який носить її ім'я.

Це стало своєрідним вшануванням грандіозних результатів українки на міжнародній арені, зокрема її золотого тріумфу в Парижі-2024 та історичного стрибка на 2,10 метра.

Що відомо про астероїд

Небесне тіло, яке має офіційну назву (57915) Mahuchikh, було первинно виявлене вченими ще у березні 2002 року в рамках американського астрономічного огляду Catalina Sky Survey. Тривалий час об'єкт мав лише системний номер 2002 EB110, і лише після феноменальних досягнень української стрибунки йому офіційно надали її прізвище.

Особливості орбіти: Астероїд належить до так званих "греків" – особливої групи троянських астероїдів Юпітера (група L4), які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти газового гіганта.

Астероїд належить до так званих "греків" – особливої групи троянських астероїдів Юпітера (група L4), які рухаються навколо Сонця поблизу орбіти газового гіганта. Зіркова компанія: Серед українських спортсменів подібної шани раніше удостоїлися легендарні боксери брати Віталій і Володимир Клички (астероїд 212723 Klitschko).

Окрім того, власні небесні тіла у космосі мають такі видатні постаті української історії, як Тарас Шевченко, Леся Українка, Сергій Корольов, Борис Патон та Іван Пулюй.