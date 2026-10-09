Розвідка перед Олімпіадою: Магучіх розповіла, коли та де готуватиметься до нового сезону

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх 15 жовтня розпочне підготовку до зимового сезону-2027. Головним стартом для спортсменки стане чемпіонат Європи в приміщенні, де вона планує захищати титул.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на коментар Магучіх для "Суспільне Спорт" .

Підготовка до сезону в Лос-Анджелесі

Після завершення змагань у Будапешті Магучіх пішла у відпустку, однак невдовзі повернеться до тренувального процесу. За словами спортсменки, у листопаді та грудні вона планує працювати на тренувальній базі Red Bull у Лос-Анджелесі.

"Можливо, буду повертатися [в Україну], але це ще не точно. Поки знаю, що два місяці - листопад і грудень - провести на тренувальній базі від Red Bull у Лос-Анджелесі. Їдемо на розвідку подивитися, адже Олімпійські ігри не за горами, залишилося півтора року", - розповіла Магучіх.

Головна ціль на зимовий сезон

Основним стартом для українки стане чемпіонат Європи в приміщенні, який відбудеться 4-7 березня 2027-го року у Валенсії.

Ярослава тричі ставала чемпіонкою Європи в приміщенні - у 2021-му, 2023-му та 2025-му роках. На попередній континентальній першості в нідерландському Апелдорні вона здобула золото з результатом 1,99 м.

Підсумки сезону

Минулий сезон став для українки надзвичайно успішним - вона виграла дебютний Абсолютний чемпіонат світу зі стрибків у висоту, чемпіонат світу в приміщенні та чемпіонат Європи на відкритому повітрі. Також Магучіх здобула срібну медаль фіналу Діамантової ліги.

Підготовку до попереднього зимового сезону спортсменка проводила у Дніпрі. На початку змагального року вона показала результат 2,03 м на Меморіалі Олексія Дем’янюка у Львові - найкращий результат сезону на той момент.