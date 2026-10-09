rbc.ua
UA | RU
Пятница, 09 октября 2026
Футбол | Баскетбол | Теннис | Бокс | Зимние виды | Другое |
Главная Другое Разведка перед Олимпиадой: Магучих рассказала, когда и где будет готовиться к новому сезону
Поделиться
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Другое 09 октября 2026 · 17:12

Разведка перед Олимпиадой: Магучих рассказала, когда и где будет готовиться к новому сезону

Олимпийская чемпионка также определила главную цель на зиму
Малюгин Никита Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Разведка перед Олимпиадой: Магучих рассказала, когда и где будет готовиться к новому сезону
Ярослава Магучих готовится к защите титула (Фото: rosya_dp, Instagram)
Add as a preferred source on Google

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих 15 октября приступит к подготовке к зимнему сезону-2027. Главным стартом для спортсменки станет чемпионат Европы в помещении, где она намерена защищать титул.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Магучих для "Суспильне Спорт" .

Подготовка к сезону в Лос-Анджелесе

После завершения соревнований в Будапеште Магучих ушла в отпуск, однако вскоре вернется в тренировочный процесс. По словам спортсменки, в ноябре и декабре планирует работать на тренировочной базе Red Bull в Лос-Анджелесе.

"Возможно, буду возвращаться [в Украину], но это еще не точно. Пока знаю, что два месяца – ноябрь и декабрь – провести на тренировочной базе от Red Bull в Лос-Анджелесе. Едем на разведку посмотреть, ведь Олимпийские игры не за горами, осталось полтора года", – рассказала Магучих.

Главная цель на зимний сезон

Основным стартом для украинки станет чемпионат Европы в помещении, который состоится 4-7 марта 2027 года в Валенсии.

Ярослава трижды становилась чемпионкой Европы в помещении - в 2021-м, 2023-м и 2025-м годах. На предыдущем континентальном первенстве в нидерландском Апелдорне она завоевала золото с результатом 1,99 м.

Итоги сезона

Прошлый сезон стал для украинки очень успешным - она выиграла дебютный Абсолютный чемпионат мира по прыжкам в высоту, чемпионат мира в помещении и чемпионат Европы на открытом воздухе. Также Магучих завоевала серебряную медаль финала Бриллиантовой лиги.

Подготовку к предыдущему зимнему сезону спортсменка проводила в Днепре. В начале соревновательного года она показала результат 2,03 м на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове – лучший результат сезона на тот момент.

Раньше мы рассказывали, как другая украинская легкоатлетка нашла себя в другой дисциплине.

Теги: Легкая атлетика Ярослава Магучих
Главные матчи
УПЛ 9 октября 15:30
Верес - : - Шахтер
Бундеслига 9 октября 21:30
Боруссия Дортмунд - : - Вердер
Ла Лига 9 октября 22:00
Малага - : - Эспаньйол
🏆 Рейтинг букмекеров
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Играйте ответственно.
Главные новости
УПЛ возвращается после паузы сборных: "Динамо" – "Карпаты" и все матчи 8-го тура УПЛ возвращается после паузы сборных: "Динамо" – "Карпаты" и все матчи 8-го тура Свитолина драматически уступила олимпийской чемпионке на турнире в Пекине (видео) Свитолина драматически уступила олимпийской чемпионке на турнире в Пекине (видео) "Волынь" усилилась американцем: он уже выступал за клубы Суперлиги "Волынь" усилилась американцем: он уже выступал за клубы Суперлиги
Мнения
Кирилл Круторогов
Сборная Украины: поблагодарим за разочарование Кирилл Круторогов Спортивный комментатор, журналист, автор книги "Бомбардир"
Андрей Столярчук
Параллельная реальность Мальдеры, слабый матч Забарного: почему Украина проиграла Северной Ирландии Андрей Столярчук Спортивный комментатор, журналист
Малюгин Никита
"Дьявольская" стабильность: почему выступления "Манчестер Юнайтед" не должны разочаровывать Малюгин Никита Редактор спортивного отдела РБК-Украина
Сергей Лукьяненко
Порох в пороховницах заканчивается, а чудеса случаются: уроки Беринчика и Хрговича Сергей Лукьяненко Спортивный комментатор