Разведка перед Олимпиадой: Магучих рассказала, когда и где будет готовиться к новому сезону

Украинская прыгунка в высоту Ярослава Магучих 15 октября приступит к подготовке к зимнему сезону-2027. Главным стартом для спортсменки станет чемпионат Европы в помещении, где она намерена защищать титул.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на комментарий Магучих для "Суспильне Спорт" .

Подготовка к сезону в Лос-Анджелесе

После завершения соревнований в Будапеште Магучих ушла в отпуск, однако вскоре вернется в тренировочный процесс. По словам спортсменки, в ноябре и декабре планирует работать на тренировочной базе Red Bull в Лос-Анджелесе.

"Возможно, буду возвращаться [в Украину], но это еще не точно. Пока знаю, что два месяца – ноябрь и декабрь – провести на тренировочной базе от Red Bull в Лос-Анджелесе. Едем на разведку посмотреть, ведь Олимпийские игры не за горами, осталось полтора года", – рассказала Магучих.

Главная цель на зимний сезон

Основным стартом для украинки станет чемпионат Европы в помещении, который состоится 4-7 марта 2027 года в Валенсии.

Ярослава трижды становилась чемпионкой Европы в помещении - в 2021-м, 2023-м и 2025-м годах. На предыдущем континентальном первенстве в нидерландском Апелдорне она завоевала золото с результатом 1,99 м.

Итоги сезона

Прошлый сезон стал для украинки очень успешным - она выиграла дебютный Абсолютный чемпионат мира по прыжкам в высоту, чемпионат мира в помещении и чемпионат Европы на открытом воздухе. Также Магучих завоевала серебряную медаль финала Бриллиантовой лиги.

Подготовку к предыдущему зимнему сезону спортсменка проводила в Днепре. В начале соревновательного года она показала результат 2,03 м на Мемориале Алексея Демьянюка во Львове – лучший результат сезона на тот момент.