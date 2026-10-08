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Другое 08 октября 2026 · 13:58

"Никогда не хотела прыгать": украинская легкоатлетка рассказала, как нашла себя в новой дисциплине

Через год после смены специализации Ирина Будзинская уже соревновалась с ведущими спортсменками
Андрей Костенко Андрей Костенко Редактор спортивного отдела РБК-Украина
"Никогда не хотела прыгать": украинская легкоатлетка рассказала, как нашла себя в новой дисциплине
Ирина Будзинская (фото: ФЛАУ)
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Украинская легкоатлетка Ирина Будзинская подвела итоги первого полноценного сезона в прыжках в длину. После перехода из спринтерской дисциплины спортсменка быстро закрепилась среди сильнейших украинских прыгунок и успела дебютировать на чемпионате Европы.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на интервью спортсменки для "Суспільне Спорт".

Как Будзинская нашла себя в прыжках

Ранее Ирина специализировалась в беге на 110 метров с барьерами. Однако после перехода в прыжки в длину именно эта дисциплина постепенно стала для нее основной.

По словам спортсменки, новый вид легкой атлетики дает ей значительно больше эмоций и возможностей для борьбы с конкурентками высокого уровня.

"Это очень круто. В спринте ты не чувствуешь такого адреналина, он разовый: выходишь, бежишь - и все. А в прыжках я конкурентная даже со спортсменками мирового уровня", - рассказала Будзинская.

Легкоатлетка отметила, что в прыжках у спортсменки есть несколько попыток, чтобы изменить результат и побороться за высокие позиции.

"Ты можешь что-то изменить за три или шесть попыток. И ты реально летаешь - получаешь невероятное удовольствие. Наверное, это просто мой вид спорта", - добавила украинка.

Первый полноценный сезон

За год после смены специализации Будзинская смогла отстоять звание чемпионки Украины и дебютировать на чемпионате Европы.

При этом сама атлетка призналась, что никогда не планировала переходить в эту дисциплину.

"Я никогда не хотела прыгать, но я рада, что так произошло и что теперь я в прыжках", - сказала легкоатлетка.

Ранее лидер сборной Украины по метанию молота Ирина Климец рассказала о планах на Олимпиаду-2028.

Теги: Легкая атлетика
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