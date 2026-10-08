"Ніколи не хотіла стрибати": українська легкоатлетка розповіла, як знайшла себе в новій дисципліні

Українська легкоатлетка Ірина Будзинська підбила підсумки першого повноцінного сезону у стрибках у довжину. Після переходу зі спринтерської дисципліни спортсменка швидко закріпилася серед найсильніших українських стрибунок та встигла дебютувати на чемпіонаті Європи.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю спортсменки для "Суспільне Спорт".
Раніше Ірина спеціалізувалася у бігу на 110 метрів з бар'єрами. Однак після переходу у стрибки у довжину саме ця дисципліна поступово стала для неї основною.
За словами спортсменки, новий вид легкої атлетики дає їй значно більше емоцій та можливостей для боротьби з конкурентками високого рівня.
"Це дуже круто. У спринті ти не відчуваєш такого адреналіну, він разовий: виходиш, біжиш – і все. А в стрибках я конкурентна навіть зі спортсменками світового рівня", - розповіла Будзинська.
Легкоатлетка зазначила, що у стрибках спортсменка має кілька спроб, щоб змінити результат і поборотися за високі позиції.
"Ти можеш щось змінити за три чи шість спроб. І ти реально літаєш - отримуєш нереальне задоволення. Напевно, це просто мій вид спорту", - додала українка.
За рік після зміни спеціалізації Будзинська змогла відстояти звання чемпіонки України та дебютувати на чемпіонаті Європи.
При цьому сама атлетка зізналася, що ніколи не планувала переходити у цю дисципліну.
"Я ніколи не хотіла стрибати, але я рада, що так сталося і що тепер я в стрибках", - сказала легкоатлетка.
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