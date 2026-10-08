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Інше 08 жовтня 2026 · 13:58

"Ніколи не хотіла стрибати": українська легкоатлетка розповіла, як знайшла себе в новій дисципліні

За рік після зміни спеціалізації Ірина Будзинська вже змагалася з провідними спортсменками
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
"Ніколи не хотіла стрибати": українська легкоатлетка розповіла, як знайшла себе в новій дисципліні
Ірина Будзинська (фото: ФЛАУ)
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Українська легкоатлетка Ірина Будзинська підбила підсумки першого повноцінного сезону у стрибках у довжину. Після переходу зі спринтерської дисципліни спортсменка швидко закріпилася серед найсильніших українських стрибунок та встигла дебютувати на чемпіонаті Європи.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на інтерв'ю спортсменки для "Суспільне Спорт".

Як Будзинська знайшла себе у стрибках

Раніше Ірина спеціалізувалася у бігу на 110 метрів з бар'єрами. Однак після переходу у стрибки у довжину саме ця дисципліна поступово стала для неї основною.

За словами спортсменки, новий вид легкої атлетики дає їй значно більше емоцій та можливостей для боротьби з конкурентками високого рівня.

"Це дуже круто. У спринті ти не відчуваєш такого адреналіну, він разовий: виходиш, біжиш – і все. А в стрибках я конкурентна навіть зі спортсменками світового рівня", - розповіла Будзинська.

Легкоатлетка зазначила, що у стрибках спортсменка має кілька спроб, щоб змінити результат і поборотися за високі позиції.

"Ти можеш щось змінити за три чи шість спроб. І ти реально літаєш - отримуєш нереальне задоволення. Напевно, це просто мій вид спорту", - додала українка.

Перший повноцінний сезон

За рік після зміни спеціалізації Будзинська змогла відстояти звання чемпіонки України та дебютувати на чемпіонаті Європи.

При цьому сама атлетка зізналася, що ніколи не планувала переходити у цю дисципліну.

"Я ніколи не хотіла стрибати, але я рада, що так сталося і що тепер я в стрибках", - сказала легкоатлетка.

Раніше лідерка збірної України з метання молота Ірина Климець розповіла про плани на Олімпіаду-.2028.

Теги: Легка атлетика
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