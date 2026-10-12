"Хочу стрибнути ще вище": Магучіх назвала три головні цілі після абсолютного чемпіонства

Ярослава Магучіх уже виграла все найважливіше у світовій легкій атлетиці, але продовжує ставити перед собою амбітні цілі. Українська стрибунка у висоту назвала три досягнення, яких хоче досягти у своїй кар'єрі.

Про це спортсменка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA .

Чого хоче Магучіх після історичного сезону

Українка зізналася, що після абсолютного чемпіонства світу її мотивація нікуди не зникла. Навпаки, Магучіх хоче продовжувати прогресувати та підкорювати нові висоти.

"Ще одне олімпійське золото. Побити Олімпійський рекорд. І звичайно, побити свій власний рекорд і стрибнути ще вище", – сказала легкоатлетка, відповідаючи на питання про свої подальші цілі у кар'єрі.

Досягнення Ярославим Магучіх

25-річна українка є одною з найуспішніших спортсменок в історії країни. Їй належить світовий рекорд у стрибках у висоту – у 2024 році Ярослава подолала планку на висоті 2,10 м. Того ж року їй вдалося виграти золоту медаль на Олімпійських іграх у Парижі.

Для Магучіх історичним став і поточний сезон: вона виграла абсолютний чемпіонат світу.