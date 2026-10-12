Квіточки, мухи та "квадрати": Магучіх розкрила секретні ритуали перед стрибком

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася секретами своєї підготовки безпосередньо в секторі. Українська атлетка розповів про власні методики психологічного налаштування та відпочинку перед вирішальними спробами.

Секрети концентрації перед стрибком

За словами спортсменки, відчуття "пташки, яка злітає", залишається з нею впродовж усієї кар'єри. Навіть зараз, перед відповідальними спробами, вона нагадує собі про можливість легко літати над планкою.

"Так, це словосполучення не змінилося. Іноді я навіть кажу собі перед стрибком, що я пташка, що я можу злітати і летіти високо", - говорить Ярослава.

З часом арсенал її психологічних методик для відпочинку та концентрації суттєво розширився. Якщо раніше Ярослава використовувала переважно медитацію та базові вправи, то зараз додався цілий комплекс незвичних ритуалів.

Ярослава налаштовується на успішний стрибок (фото: World Athletics)

Дихальні вправи та візуалізація

Магучіх зізналася, що в секторі продовжує рахувати до десяти, але тепер активно застосовує нові техніки для розслаблення та контролю емоцій.

"Я закриваю очі і дихаю квадратами. А ще в цей момент я саджаю муху або квіточку і рухаю їх по різних кутах або цифрах. Ну і моя пальчикова руханка нікуди не поділася, вона зі мною", - розповіла спортсменка.

Всі ці методики дозволяють Ярославі зберегти необхідний рівень фокусу та залишатися на вершині світової легкої атлетики.