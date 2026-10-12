rbc.ua
UA | RU
Понеділок, 12 жовтня 2026
Футбол | Баскетбол | Теніс | Бокс | Зимові види | Інше |
Головна Інше Квіточки, мухи та "квадрати": Магучіх розкрила секретні ритуали перед стрибком
Поділитися
Facebook Telegram Twitter / X Viber
Інше 12 жовтня 2026 · 14:16

Квіточки, мухи та "квадрати": Магучіх розкрила секретні ритуали перед стрибком

Українська чемпіонка розповіла про методики відпочинку та налаштування на результат
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Квіточки, мухи та "квадрати": Магучіх розкрила секретні ритуали перед стрибком
Ярослава Магучіх (фото: European Athletics)
Add as a preferred source on Google

Олімпійська чемпіонка та світова рекордсменка зі стрибків у висоту Ярослава Магучіх поділилася секретами своєї підготовки безпосередньо в секторі. Українська атлетка розповів про власні методики психологічного налаштування та відпочинку перед вирішальними спробами.

Про це спортсменка розповіла в ексклюзивному інтерв'ю Sport RBC.UA.

Секрети концентрації перед стрибком

За словами спортсменки, відчуття "пташки, яка злітає", залишається з нею впродовж усієї кар'єри. Навіть зараз, перед відповідальними спробами, вона нагадує собі про можливість легко літати над планкою.

"Так, це словосполучення не змінилося. Іноді я навіть кажу собі перед стрибком, що я пташка, що я можу злітати і летіти високо", - говорить Ярослава.

З часом арсенал її психологічних методик для відпочинку та концентрації суттєво розширився. Якщо раніше Ярослава використовувала переважно медитацію та базові вправи, то зараз додався цілий комплекс незвичних ритуалів.

Квіточки, мухи та &quot;квадрати&quot;: Магучіх розкрила секретні ритуали перед стрибком

Ярослава налаштовується на успішний стрибок (фото: World Athletics)

Дихальні вправи та візуалізація

Магучіх зізналася, що в секторі продовжує рахувати до десяти, але тепер активно застосовує нові техніки для розслаблення та контролю емоцій.

"Я закриваю очі і дихаю квадратами. А ще в цей момент я саджаю муху або квіточку і рухаю їх по різних кутах або цифрах. Ну і моя пальчикова руханка нікуди не поділася, вона зі мною", - розповіла спортсменка.

Всі ці методики дозволяють Ярославі зберегти необхідний рівень фокусу та залишатися на вершині світової легкої атлетики.

Також Магучіх назвала три головні цілі після абсолютного чемпіонства.

Теги: Легка атлетика Ярослава Магучіх
🏆 Рейтинг букмекерів
1 BETKING На сайт
2 BETON На сайт
21+ Участь в азартних іграх може спричинити ігрову залежність. Грайте відповідально.
Головні новини
"Хочу побити свій власний рекорд": Ярослава Магучіх – про нові цілі, Олімпіаду та конкуренцію "Хочу побити свій власний рекорд": Ярослава Магучіх – про нові цілі, Олімпіаду та конкуренцію Світоліна переписала 5-річний рекорд, але Україна зазнала втрати: що змінилося у рейтингу WTA Світоліна переписала 5-річний рекорд, але Україна зазнала втрати: що змінилося у рейтингу WTA Калініна не змогла пробитися до другого кола турніру WTA 1000 в Ухані Калініна не змогла пробитися до другого кола турніру WTA 1000 в Ухані
Точки зору
Кирило Круторогов
Збірна України: подякуємо за розчарування Кирило Круторогов Спортивний коментатор, журналіст, автор книги "#Бомбардир"
Андрій Столярчук
Паралельна реальність Мальдери, слабкий матч Забарного: чому Україна програла Північній Ірландії Андрій Столярчук Спортивний коментатор, журналіст
Малюгін Микита
"Диявольська" стабільність: чому виступи "Манчестер Юнайтед" не повинні розчаровувати Малюгін Микита Редактор спортивного відділу РБК-Україна
Сергій Лук'яненко
Порох у порохівницях закінчується, а дива трапляються: уроки Берінчика та Хрговича Сергій Лук'яненко Спортивний коментатор