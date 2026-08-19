Ильяшев рассказал об иске НОК Украины в CAS против решения МОК в отношении россиян

Член НОК Украины и президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев , юридическая фирма которого представляет украинскую сторону по этому делу, рассказал Sport RBC.UA о позиции НОК и доказательствах, на которых планируется строить иск.

Национальный олимпийский комитет Украины обжалует в Спортивном арбитражном суде (CAS) решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отмене рекомендаций для международных спортивных федераций по допуску российских спортсменов к крупным соревнованиям.

На что делает акцент НОК Украины в апелляции

Михаил Ильяшев подчеркнул, что в этом случае акцент украинской стороны основывается на нарушении норм спортивного права, в частности, деятельности российских спортивных органов на временно оккупированных территориях Украины.

"Все будет зависеть от доказательной базы, потому что в нашем случае она сосредоточена на нарушении норм спортивного права. Понятно, что история с наказанием страны-агрессора за военную агрессию против Украины уже на сегодняшний день в мировом спортивном контексте выглядит бесперспективной, учитывая изменения в мировой конъюнктуре. Поэтому мы больше концентрируемся на том, что российсикй олимпийский комитет продолжает свою деятельность на оккупированной территории Украины", – отметил функционер.

Президент Национальной федерации фехтования Украины также подчеркнул, что по этому делу НОК Украины рассчитывает на помощь правоохранительных органов.

"Мы надеемся на то, что получим необходимую помощь от Службы безопасности Украины относительно доказательной базы, которая нам нужна в этом деле", – резюмировал Ильяшев.

Какие федерации продолжают бан россиян

Несмотря на отмену рекомендаций МОК насчет санкций в отношении российских атлетов, все еще остаются виды спорта, в которых действует запрет на участие для российских спортсменов. Недавно эти нормы продлили в биатлоне: в IBU отвергли призывы россиян и белорусов к возвращению в соревнования.

Не будет представителей стран-агрессоров в ближайшее время в хоккее, футболе и баскетболе. Непреклонной остается и World Athletics – в легкой атлетике россиян нет даже в нейтральном статусе.