NAVI уверенно разобрались с G2 в стартовом матче ESL Pro League

NAVI успешно стартовали на ESL Pro League Season 24 в Катовице. В первом матче швейцарской стадии "Рожденные Побеждать" встретились с G2 и уверенно провели обе карты, не позволив сопернику перевести серию на решающую карту.

Об этом сообщает Sport RBC.UA

Ход матча

Первой картой стала Cache, выбранная NAVI. «Рожденные Победы» начали плохо 0:5, однако после таймаутов собрались и вышли на 7:5 в первой половине. В половине украинская организация уже не разрешила G2 вернуться в игру. В итоге команда закрыла карту со счётом 13:7.

На Inferno, которую выбрали уже G2, преимущество NAVI оказалось еще более убедительным. Команда контролировала ход игры практически от начала до конца и отдала сопернику всего четыре раунда – 13:4.

Таким образом, NAVI завершили стартовую серию победой со счётом 2:0.

Статистика матча

Лучшим игроком противостояния стал украинский снайпер NAVI Игорь w0nderful Жданов. Он завершил две карты с показателем 33-11, ADR 78,1 и рейтингом 1,48.

Особый интерес вызвало противостояние w0nderful с другим украинским снайпером – Артемом r1nkle Морозом, выступающим за G2. Несмотря на неудавшийся результат команды, r1nkle стал одним из самых заметных игроков своего состава.

Положение на турнире

После победы над G2 команда NAVI получила статистику 1:0 в швейцарской сетке ESL Pro League Season 24.

Для выхода в плейоф участникам необходимо одержать три победы. После трех поражений команда завершает выступления на турнире. Всего в следующую стадию пройдут восемь из 16 участников.

G2 после поражения от NAVI продолжат борьбу со статистикой 0:1.

Что дальше

Следующий матч NAVI проведут уже 4 октября. Соперником "Рожденных Побеждать" станет единственная из фаворитов турнира команда Vitality, которая также начала ESL Pro League Season 24 с победы.

Таким образом, уже во втором раунде NAVI предстоит серьезная проверка. Победитель противостояния NAVI – Vitality окажется в одной победе от выхода в плейоф.