NAVI уверенно разобрались с G2 в стартовом матче ESL Pro League

NAVI успешно стартовали на ESL Pro League Season 24 в Катовице. В первом матче швейцарской стадии "Рожденные Побеждать" встретились с G2 и уверенно провели обе карты, не позволив сопернику перевести серию на решающую карту.
Об этом сообщает Sport RBC.UA
Первой картой стала Cache, выбранная NAVI. «Рожденные Победы» начали плохо 0:5, однако после таймаутов собрались и вышли на 7:5 в первой половине. В половине украинская организация уже не разрешила G2 вернуться в игру. В итоге команда закрыла карту со счётом 13:7.
На Inferno, которую выбрали уже G2, преимущество NAVI оказалось еще более убедительным. Команда контролировала ход игры практически от начала до конца и отдала сопернику всего четыре раунда – 13:4.
Таким образом, NAVI завершили стартовую серию победой со счётом 2:0.
Лучшим игроком противостояния стал украинский снайпер NAVI Игорь w0nderful Жданов. Он завершил две карты с показателем 33-11, ADR 78,1 и рейтингом 1,48.
Особый интерес вызвало противостояние w0nderful с другим украинским снайпером – Артемом r1nkle Морозом, выступающим за G2. Несмотря на неудавшийся результат команды, r1nkle стал одним из самых заметных игроков своего состава.
После победы над G2 команда NAVI получила статистику 1:0 в швейцарской сетке ESL Pro League Season 24.
Для выхода в плейоф участникам необходимо одержать три победы. После трех поражений команда завершает выступления на турнире. Всего в следующую стадию пройдут восемь из 16 участников.
G2 после поражения от NAVI продолжат борьбу со статистикой 0:1.
Следующий матч NAVI проведут уже 4 октября. Соперником "Рожденных Побеждать" станет единственная из фаворитов турнира команда Vitality, которая также начала ESL Pro League Season 24 с победы.
Таким образом, уже во втором раунде NAVI предстоит серьезная проверка. Победитель противостояния NAVI – Vitality окажется в одной победе от выхода в плейоф.
Последним успехом "Рожденный Побеждать" была майская победа на IEM Atlanta 2026