NAVI впевнено розібралися з G2 на старті ESL Pro League

NAVI успішно стартували на ESL Pro League Season 24 у Катовіце. У першому матчі швейцарської стадії "Народжені Перемагати" зустрілися з G2 та впевнено провели обидві карти, не дозволивши супернику перевести серію на вирішальну мапу.

Про це повідомляє Sport RBC.UA

Хід матчу

Першою картою стала Cache, яку обрали NAVI. «Народжені Перемагати» почали доволі погано 0:5, однак після таймаутів зібрались та вийшли на 7:5 у першій половині. У половині українська організація вже не дозволила G2 повернутися у гру. У підсумку команда закрила карту з рахунком 13:7.

На Inferno, яку обрали вже G2, перевага NAVI виявилася ще більш переконливою. Команда контролювала перебіг гри практично від початку до кінця та віддала супернику лише чотири раунди – 13:4.

Таким чином, NAVI завершили стартову серію перемогою з рахунком 2:0.

Статистика матчу

Найкращим гравцем протистояння став український снайпер NAVI Ігор w0nderful Жданов. Він завершив дві карти з показником 33–11, ADR 78,1 і рейтингом 1,48.

Особливий інтерес викликало протистояння w0nderful з іншим українським снайпером – Артемом r1nkle Морозом, який виступає за G2. Попри невдалий результат команди, r1nkle став одним із найпомітніших гравців свого складу.

Положення на турнірі

Після перемоги над G2 команда NAVI отримала статистику 1:0 у швейцарській сітці ESL Pro League Season 24.

Для виходу до плейоф учасникам необхідно здобути три перемоги. Після трьох поразок команда завершує виступи на турнірі. Загалом до наступної стадії пройдуть вісім із 16 учасників.

G2 після поразки від NAVI продовжать боротьбу зі статистикою 0:1.

Що далі

Наступний матч NAVI проведуть уже 4 жовтня. Суперником "Народжених Перемагати" стане одина з фаворитів турніру команда Vitality, яка також розпочала ESL Pro League Season 24 з перемоги.

Таким чином, уже в другому раунді NAVI чекає серйозна перевірка. Переможець протистояння NAVI – Vitality опиниться за одну перемогу від виходу в плейоф.