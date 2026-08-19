Ілляшев розповів про позов НОК України до CAS проти рішення МОК щодо росіян

Національний олімпійський комітет України оскаржує в Спортивному арбітражному суді (CAS) рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) про скасування рекомендацій для міжнародних спортивних федерацій щодо допуску російських спортсменів до великих змагань.
Член НОК України та президент Національної федерації фехтування України Михайло Ілляшев, юридична фірма якого представляє українську сторону у цій справі, розповів Sport RBC.UA про позицію НОК та докази, на яких планують будувати позов.
Михайло Ілляшев наголосив, що в цьому випадку акцент української сторони грунтується на порушенні норм спортивного права, зокрема, на діяльності російських спортивних органів на тимчасово окупованих територіях України.
"Все буде залежати від доказової бази, бо в нашому випадку вона зосереджена на порушенні норм спортивного права. Зрозуміло, що історія із покаранням країни-агресора за військову агресію проти України вже на сьогодні у світовому спортивному контексті виглядає безперспективною, з огляду на зміни в світовій кон'юнктурі. Тому ми більше концентруємося на тому, що російський олімпійський комітет продовжує свою діяльність на окупованій території України", – відзначив функціонер.
Президент Національної федерації фехтування України також наголосив, що у цій справі НОК України розраховує на допомогу правоохоронних органів.
"Ми сподіваємося на те, що отримаємо необхідну допомогу від Служби безпеки України стосовно доказової бази, яка нам потрібна у цій справі", – резюмував Ілляшев.
Попри скасування рекомендацій МОК щодо санкцій до російських атлетів, все ще залишаються види спорту, у яких діє заборона на участь для російських спортсменів. Нещодавно ці норми продовжили в біатлоні: в IBU відкинули заклики росіян та білорусів до повернення до змагань.
Не буде представників країн-агресорів найближчим часом у хокеї, футболі та баскетболі. Непохитною залишається і World Athletics – у легкій атлетиці росіян немає навіть у нейтральному статусі.