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Інше 18 серпня 2026 · 22:19

IBU ухвалив рішення щодо повернення росіян і білорусів у міжнародний біатлон

Представники країн-агресорок вимагали скасувати санкції на вересневому конгресі організації
Андрій Костенко Андрій Костенко Редактор спортивного відділу РБК-Україна
IBU ухвалив рішення щодо повернення росіян і білорусів у міжнародний біатлон
Світовий біатлон зберігає принципову позицію (фото: x.com/biathlonworld)

Міжнародний союз біатлоністів (IBU) розглянув офіційні звернення національних федерацій РФ та Білорусі щодо скасування санкцій та поновлення їхнього членства в організації.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на офіційні матеріали до майбутнього конгресу організації.

Принципова позиція IBU

У червні та липні представники РФ і Білорусі направили клопотання про перегляд діючих обмежень. Втім, моніторингова група та Виконавчий комітет IBU, проаналізувавши ситуацію, вважають, що країни-агресорки не виконали жодної з ключових умов для повернення. Відповідні висновки оприлюднено в офіційних матеріалах до чергового конгресу IBU, який відбудеться 17-20 вересня у німецькому Берхтесгадені.

Зокрема, представники двох країн не дистанціювалися від війни в Україні, а їхні спортсмени та функціонери продовжують залишатися залученими до лав збройних сил і силових структур. З огляду на це керівний орган біатлону відхилив прохання та залишив у силі жорсткі обмеження, ухвалені ще у 2022 році.

Без нейтрального статусу

Таким чином, відсторонення Росії та Білорусі від міжнародних змагань залишиться чинним. Зазначимо, що в статусі IBU не передбачений механізм участі в змаганнях у нейтральному статусі, тому такий проміжний варіант часткового скасування санкцій, що активно застосовується в інших видах спорту, в біатлоні юридично неможливий.

Через непохитну позицію IBU біатлоністи з Росії та Білорусі повністю пропустили вже чотири поспіль міжнародні сезони. Додаткову інформацію про рішення продовжити бан оприлюднять під час засідання вересневого конгресу.

Зараз російська та білоруська федерації намагаються оскаржити рішення Міжнародного союзу біатлоністів у Спортивному арбітражному суді (CAS).

Раніше ми розповідали, хто повернув росіян у спорт після рішення МОК, та де з ними можуть перетнутися українці.

Теги: Биатлон
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