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Футбол 03 октября 2026 · 22:49

"Бенфика" готовит новое предложение для Трубина

Лиссабонский клуб хочет определиться с будущим украинского голкипера и не исключает его трансфер уже зимой
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
"Бенфика" готовит новое предложение для Трубина
Трубин в матче за Бенфику (Фото: anatoliytrubin81, Instagram)
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Анатолий Трубин может продолжить карьеру в "Бенфике" несмотря на слухи по поводу его возможного отхода из клуба. Действующее соглашение 25-летнего вратаря сборной Украины рассчитано до лета 2028, однако португальский клуб хочет заранее определиться с будущим футболиста.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на A Bola.

Новый контракт

По информации издания, "Бенфика" стремится укрепить свои позиции и избежать ситуации, когда Трубин приблизится к завершению контракта без продления соглашения. При этом условия нового предложения могут отличаться от нынешних. Украинец - один из высокооплачиваемых футболистов команды.

В случае отказа голкипера от нового соглашения, лиссабонцы могут рассмотреть его продажу уже во время зимнего трансферного окна.

Неутешительная статистика

Пока украинский вратарь потерял статус основного в клубе. В этом сезоне Трубин провел всего три матча за "Бенфику", пропустил два мяча и дважды сыграл "на ноль".

Как сообщалось ранее, Анатолий Трубин потерял в стоимости 20%.

Теги: Футбол Бенфика
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