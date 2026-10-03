"Бенфика" готовит новое предложение для Трубина

Анатолий Трубин может продолжить карьеру в "Бенфике" несмотря на слухи по поводу его возможного отхода из клуба. Действующее соглашение 25-летнего вратаря сборной Украины рассчитано до лета 2028, однако португальский клуб хочет заранее определиться с будущим футболиста.

Об этом сообщает Sport RBC.UA со ссылкой на A Bola .

Новый контракт

По информации издания, "Бенфика" стремится укрепить свои позиции и избежать ситуации, когда Трубин приблизится к завершению контракта без продления соглашения. При этом условия нового предложения могут отличаться от нынешних. Украинец - один из высокооплачиваемых футболистов команды.

В случае отказа голкипера от нового соглашения, лиссабонцы могут рассмотреть его продажу уже во время зимнего трансферного окна.

Неутешительная статистика

Пока украинский вратарь потерял статус основного в клубе. В этом сезоне Трубин провел всего три матча за "Бенфику", пропустил два мяча и дважды сыграл "на ноль".