"Бенфіка" готує нову пропозицію для Трубіна

Анатолій Трубін може продовжити кар'єру у "Бенфіці" попри чутки щодо можливого відходу з клубу. Чинна угода 25-річного воротаря збірної України розрахована до літа 2028 року, однак португальський клуб хоче заздалегідь визначитися з майбутнім футболіста.

Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на A Bola .

Новий контракт

За інформацією видання, "Бенфіка" прагне зміцнити свої позиції та уникнути ситуації, за якої Трубін наблизиться до завершення контракту без продовження угоди. При цьому умови нової пропозиції можуть відрізнятися від нинішніх. Українець є одним із високооплачуваних футболістів команди.

У разі відмови голкіпера від нової угоди лісабонці можуть розглянути його продаж уже під час зимового трансферного вікна.

Невтішна статистика

Наразі український воротар втратив статус основного у клубі. Цього сезону Трубін провів лише три матчі за "Бенфіку", пропустив два м'ячі та двічі зіграв "на нуль".