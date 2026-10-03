"Бенфіка" готує нову пропозицію для Трубіна

Анатолій Трубін може продовжити кар'єру у "Бенфіці" попри чутки щодо можливого відходу з клубу. Чинна угода 25-річного воротаря збірної України розрахована до літа 2028 року, однак португальський клуб хоче заздалегідь визначитися з майбутнім футболіста.
Про це повідомляє Sport RBC.UA з посиланням на A Bola.
За інформацією видання, "Бенфіка" прагне зміцнити свої позиції та уникнути ситуації, за якої Трубін наблизиться до завершення контракту без продовження угоди. При цьому умови нової пропозиції можуть відрізнятися від нинішніх. Українець є одним із високооплачуваних футболістів команди.
У разі відмови голкіпера від нової угоди лісабонці можуть розглянути його продаж уже під час зимового трансферного вікна.
Наразі український воротар втратив статус основного у клубі. Цього сезону Трубін провів лише три матчі за "Бенфіку", пропустив два м'ячі та двічі зіграв "на нуль".
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