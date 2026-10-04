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Футбол 04 октября 2026 · 00:12

Испания одолела Чехию, а Швейцария продолжила победную серию в Лиге наций

Шотландия справилась с Северной Македонией, а испанцы забили три мяча в домашнем поединке
Игорь Ильин Игорь Ильин Редактор новостей отдела «Спорт»
Испания одолела Чехию, а Швейцария продолжила победную серию в Лиге наций
Фран Гарсия в матче против Чехии (фото: instagram.com/sefutbol)
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В субботу, 3 октября, прошли очередные матчи третьего тура Лиги наций. Швейцария одержала третью победу подряд, Шотландия взяла три очка у Скопье, а сборная Испании справилась с Чехией.

Об этом сообщает Sport RBC.UA.

Швейцария – Словения

Матч в Люцерне начался с неожиданного гола гостей. Уже на 2-й минуте Жан Випотник вывел Словению вперед.

Швейцарцы быстро отыгрались – на 10-й минуте Эрик Янжа срезал мяч в свои ворота. Еще до перерыва хозяева вышли вперед благодаря голу Дана Ндое на 38-й минуте.

Во втором тайме счет больше не изменился.

Швейцария – Словения – 2:1

Северная Македония – Шотландия

Шотландцы открыли счет уже на 7-й минуте – отличился Кирон Боуи.

Во втором тайме гости получили право на пенальти после игры рукой Бояна Миовски. Джон Макгинн реализовал одиннадцатиметровый и удвоил преимущество своей команды.

В конце встречи Шотландия осталась в меньшинстве после изъятия Скотта Маккенны, однако удержала победу.

Северная Македония – Шотландия – 0:2

Испания – Чехия

Испанцы быстро повели в счете. На 6-й минуте Ламин Ямаль отличился эффектным ударом и вывел хозяев вперед.

Чехия смогла ответить своим голом, однако во втором тайме сборная Испании дожала соперника. Родри и Микель Мерино принесли победителям хозяев.

В конце встречи чехи остались вдесятером после удаления Ладислава Крейчи.

Испания – Чехия – 3:1

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Теги: Лига наций
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