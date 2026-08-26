Ильяшев назвал главный вызов для украинского фехтования во время войны

Президент Национальной федерации фехтования Украины Михаил Ильяшев в комментарии Sport RBC.UA заявил, что главным вызовом для украинского фехтования в условиях войны является сохранение количества детей, занимающихся этим видом спорта.
По словам Ильяшева, главным вызовом для фехтования сегодня социально-политическая ситуация. В условиях, когда население Украины демонстрирует тенденцию к сокращению, важно постараться сохранить молодежь для дальнейшей перспективы.
"Если говорить о самой большой проблеме, то это война и исчезновение большого количества людей. Часть погибает, часть уезжает из Украины и мы теряем молодежь. Падает рождаемость и для нас самый главный вызов – сохранить то количество детей, которые занимаются фехтованием, по крайней мере, на довоенном уровне", – сказал Ильяшев.
В то же время президент федерации отметил положительную динамику в детском фехтовании. По его словам, в прошлом сезоне количество участников детской лиги увеличилось на 15%.
"Пока с этой задачей нам удается справиться. В прошлом сезоне количество участников детской лиги у нас даже увеличилось на 15%", – отметил он.
Отдельно Ильяшев отметил необходимость сохранять тренерский потенциал. По его словам, спортсмены по завершении карьеры должны переходить к тренерской работе, ведь именно они могут обеспечить развитие фехтования в будущем.
Президент федерации также рассказал о финансовых проблемах украинского фехтования и участии сборной на чемпионате мира в Гонконге.
"А если говорить о сегодня, то конечно, что, несмотря на то, что государство финансирует много расходов, никогда не бывает достаточно. Даже этот чемпионат мира в Гонконге: мы несколько видов не смогли повезти на соревнования, потому что мы не видели реальных медальных перспектив.
Следовательно, мы решили эти средства перераспределить на учебно-тренировочное собрание. Потому что поездка очень дорогая. Денег действительно не хватает, чтобы наши спортсмены могли участвовать в соревнованиях на всех уровнях", – объяснил Ильяшев.
Отдельно президент Национальной федерации фехтования Украины обратил внимание на проблему финансирования детского спорта.
"Следует помнить, что государство финансирует, как правило, спорт самых высоких достижений. А если говорить о детском спорте, то это все ложится на плечи родителей и местных бюджетов. Это для нас большая проблема, потому что нам бы иметь поддержку для детей. Поэтому ищем спонсоров, кроме тех, кто уже помогает. Потому что когда уже есть успехи и победы, это прекрасно, но нам нужно сегодня работать над будущим", – подытожил Ильяшев.